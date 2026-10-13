https://fr.sputniknews.africa/20261013/sapir-seule-la-sortie-de-leuro-peut-sortir-les-pays-europeens-de-la-crise-1090015209.html

Sapir: "Seule la sortie de l’euro peut sortir les pays européens de la crise"

Sapir: "Seule la sortie de l’euro peut sortir les pays européens de la crise"

Sputnik Afrique

Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Jacques Sapir, directeur du Centre d'études des modes d'industrialisation à l’EHESS analyse la crise de la dette... 13.10.2026, Sputnik Afrique

2026-10-13T14:28+0200

2026-10-13T14:28+0200

2026-10-16T14:27+0200

sans détour

podcasts

crise

dette

ukraine

investisseurs

souveraineté

euro

financement

dette publique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/10/1090016484_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2d9f31fd28b733b6d1db1c3443104b84.jpg

Sapir: "Seule la sortie de l’euro peut sortir les pays européens de la crise" Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Jacques Sapir, directeur du Centre d'études des modes d'industrialisation à l’EHESS analyse la crise de la dette en France, doublée d’un déficit européen, sur fond d’aide toujours renforcée à l’Ukraine.

Quand 57% de la dette sont détenus par des investisseurs étrangers, comme c’est le cas en France, cela pose un problème de souveraineté. Jacques Sapir explique ce phénomène par le fait "qu'ils acceptaient de lui prêter de l'argent à un taux d'intérêt qui était plus faible que le taux d'intérêt s'il avait demandé de l'argent à des résidents français".Mais pour Jacques Sapir, le principal problème, c’est l’euro. Or, c’est un tabou:Or, parallèlement, la ligne idéologique européenne de soutien à l’Ukraine commence à peser de plus en plus lourd sur les finances nationales et européennes. Comme le souligne Jacques Sapir:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

podcasts, crise, dette, ukraine, investisseurs, souveraineté, euro, financement, dette publique, аудио