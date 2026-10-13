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Sapir: "Seule la sortie de l’euro peut sortir les pays européens de la crise"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Jacques Sapir, directeur du Centre d'études des modes d'industrialisation à l’EHESS analyse la crise de la dette... 13.10.2026, Sputnik Afrique
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Sapir: "Seule la sortie de l’euro peut sortir les pays européens de la crise"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Jacques Sapir, directeur du Centre d'études des modes d'industrialisation à l’EHESS analyse la crise de la dette en France, doublée d’un déficit européen, sur fond d’aide toujours renforcée à l’Ukraine.
Quand 57% de la dette sont détenus par des investisseurs étrangers, comme c’est le cas en France, cela pose un problème de souveraineté. Jacques Sapir explique ce phénomène par le fait "qu'ils acceptaient de lui prêter de l'argent à un taux d'intérêt qui était plus faible que le taux d'intérêt s'il avait demandé de l'argent à des résidents français".Mais pour Jacques Sapir, le principal problème, c’est l’euro. Or, c’est un tabou:Or, parallèlement, la ligne idéologique européenne de soutien à l’Ukraine commence à peser de plus en plus lourd sur les finances nationales et européennes. Comme le souligne Jacques Sapir:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Sapir: "Seule la sortie de l’euro peut sortir les pays européens de la crise"
14:28 13.10.2026 (Mis à jour: 14:27 16.10.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Jacques Sapir, directeur du Centre d'études des modes d'industrialisation à l’EHESS analyse la crise de la dette en France, doublée d’un déficit européen, sur fond d’aide toujours renforcée à l’Ukraine.
Quand 57% de la dette sont détenus par des investisseurs étrangers, comme c’est le cas en France, cela pose un problème de souveraineté. Jacques Sapir explique ce phénomène par le fait "qu'ils acceptaient de lui prêter de l'argent à un taux d'intérêt qui était plus faible que le taux d'intérêt s'il avait demandé de l'argent à des résidents français".
Mais pour Jacques Sapir, le principal problème, c’est l’euro. Or, c’est un tabou:
"La France, il faut le rappeler, a été l’un des pays qui a créé l'euro. L'euro est une idée française au départ. Donc, évidemment, aucun gouvernement français n'est prêt aujourd'hui à reconnaître qu'il s'est trompé et qu'on serait bien mieux sans l'euro qu'avec l'euro."
Or, parallèlement, la ligne idéologique européenne de soutien à l’Ukraine commence à peser de plus en plus lourd sur les finances nationales et européennes. Comme le souligne Jacques Sapir:
"Le flux de financement pour l'Ukraine, sans même parler des financements de défense, pourrait se monter autour de 60 à 70 milliards par an. C'est énorme."
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