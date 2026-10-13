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L'Observatoire national de la communication du Niger poursuit sa collaboration avec SputnikPro

L'Observatoire national de la communication du Niger poursuit sa collaboration avec SputnikPro

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L'agence de presse et radio internationale Sputnik a organisé le 2e module de formation du projet SputnikPro pour l'Observatoire national de la communication... 13.10.2026, Sputnik Afrique

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L'agence de presse et radio internationale Sputnik a organisé le deuxième module de formation du projet SputnikPro pour l'Observatoire national de la communication (ONC) de la République du Niger. Cette fois, l'événement s'est déroulé sous la forme d'un atelier pratique consacré à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle dans le travail journalistique.Plus de 50 journalistes ont participé à cet atelier, animé par Anna Kalinkina, éditrice vidéo en chef des réseaux sociaux de Sputnik Afrique. Au cours de la séance, les participants ont découvert les possibilités d'application des outils d'intelligence artificielle dans la pratique journalistique et ont discuté de la manière dont les nouvelles technologies peuvent les assister dans leur travail.Le secrétaire général de l'ONC, Ousmane Garba, a rappelé l'importance de l'éthique professionnelle et de la responsabilité du journaliste à l'ère du développement des nouvelles technologies:L'Observatoire national de la communication (ONC) est un organisme d'État de la République du Niger exerçant des fonctions de régulation des médias et de garantie d'une information fiable pour la population du pays.

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