Le Concours Stenine dévoilera ses lauréats 2026 en novembre au Musée de Moscou
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La cérémonie de remise des prix et l'inauguration de l'exposition officielle du Concours international de photojournalisme Andreï Stenine 2026 se tiendront cet automne au Musée de Moscou. L'événement présentera les clichés des photographes primés lors de cette édition.
Cette édition 2026 est marquée par l’introduction d'une nouvelle catégorie baptisée "Énergie de la vie", réservée aux photographes de plus de 33 ans.
"Nous sommes ravis de présenter cette grande exposition au Musée de Moscou. Elle mettra en lumière le travail de tous les lauréats et finalistes, y compris ceux de la nouvelle catégorie. Cette nouveauté ouvre des perspectives passionnantes pour le concours: les œuvres de photojournalistes chevronnés serviront de référence professionnelle pour inspirer la jeune génération. Pour les visiteurs, c'est une occasion unique de voir le monde à travers les yeux de reporters de différents continents, unis par des thématiques universelles", a déclaré Oksana Oleïnik, conservatrice du concours.
La cérémonie officielle accueillera de nombreux invités de marque: des représentants de la Douma d'État, du Conseil de la Fédération, de divers ministères, ainsi d'organisations publiques russes et internationales, des médias, des unions créatives, des membres du corps diplomatique et les lauréats russes du concours.
Une compétition d'envergure internationale
L'exposition ouvrira ses portes au public du 21 octobre au 10 novembre 2026 au Musée de Moscou. Elle permettra de découvrir la sélection finale de cette année, qui comprend des photographies uniques et des séries documentaires réalisées par de jeunes reporters de 13 pays.
Au total, pour cette édition 2026, le prestigieux jury international a dû évaluer près de 2.500 candidatures en provenance de 36 pays, dont notamment l'Argentine, le Bangladesh, l'Espagne, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, la Russie et la Turquie.
Au total, pour cette édition 2026, le prestigieux jury international a dû évaluer près de 2.500 candidatures en provenance de 36 pays, dont notamment l'Argentine, le Bangladesh, l'Espagne, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, la Russie et la Turquie.