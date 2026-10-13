https://fr.sputniknews.africa/20261013/le-concours-stenine-devoilera-ses-laureats-2026-en-novembre-au-musee-de-moscou-1089920279.html

Le Concours Stenine dévoilera ses lauréats 2026 en novembre au Musée de Moscou

Le Concours Stenine dévoilera ses lauréats 2026 en novembre au Musée de Moscou

Sputnik Afrique

La cérémonie de remise des prix et l'inauguration de l'exposition officielle du Concours international de photojournalisme Andreï Stenine 2026 se tiendront cet... 13.10.2026, Sputnik Afrique

2026-10-13T09:19+0200

2026-10-13T09:19+0200

2026-10-13T09:19+0200

concours international de photojournalisme andreï stenine

photo

moscou

musée

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/0d/1089920114_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7783b25cb4090b5252c956e88f2971eb.jpg

Cette édition 2026 est marquée par l’introduction d'une nouvelle catégorie baptisée "Énergie de la vie", réservée aux photographes de plus de 33 ans.La cérémonie officielle accueillera de nombreux invités de marque: des représentants de la Douma d'État, du Conseil de la Fédération, de divers ministères, ainsi d'organisations publiques russes et internationales, des médias, des unions créatives, des membres du corps diplomatique et les lauréats russes du concours.Une compétition d'envergure internationaleL'exposition ouvrira ses portes au public du 21 octobre au 10 novembre 2026 au Musée de Moscou. Elle permettra de découvrir la sélection finale de cette année, qui comprend des photographies uniques et des séries documentaires réalisées par de jeunes reporters de 13 pays. Au total, pour cette édition 2026, le prestigieux jury international a dû évaluer près de 2.500 candidatures en provenance de 36 pays, dont notamment l'Argentine, le Bangladesh, l'Espagne, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, la Russie et la Turquie.

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

concours international de photojournalisme andreï stenine, photo, moscou, musée