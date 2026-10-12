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"Le gros défi pour le secteur spatial en Afrique, c'est d'amener les jeunes à en rêver"

"Le gros défi pour le secteur spatial en Afrique, c'est d'amener les jeunes à en rêver"

Sputnik Afrique

Dans la nouvelle édition de Pouls on brise un mythe tenace: l'espace, ce ne serait que pour les superpuissances, les riches ou les surdoués de la NASA. Et si... 12.10.2026, Sputnik Afrique

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"Le gros défi pour le secteur spatial en Afrique, c'est d'amener les jeunes à savoir qu'ils peuvent rêver du spatial aussi" Sputnik Afrique Dans la nouvelle édition de Pouls on brise un mythe tenace: l'espace, ce ne serait que pour les superpuissances, les riches ou les surdoués de la NASA. Et si, en 2026, le spatial devenait réalité chez nous, en Afrique?

Pour en parler, à l'occasion de la Semaine mondiale de l'espace, Sputnik tend le micro à Ifriky Tadadjeu, ingénieur, visionnaire et fondateur de Nanosatellite Missions Design, la première entreprise privée d'Afrique francophone à concevoir des technologies spatiales.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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