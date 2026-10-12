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L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
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"Le gros défi pour le secteur spatial en Afrique, c'est d'amener les jeunes à en rêver"
"Le gros défi pour le secteur spatial en Afrique, c'est d'amener les jeunes à en rêver"
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Dans la nouvelle édition de Pouls on brise un mythe tenace: l'espace, ce ne serait que pour les superpuissances, les riches ou les surdoués de la NASA. Et si... 12.10.2026, Sputnik Afrique
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"Le gros défi pour le secteur spatial en Afrique, c'est d'amener les jeunes à savoir qu'ils peuvent rêver du spatial aussi"
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Dans la nouvelle édition de Pouls on brise un mythe tenace: l'espace, ce ne serait que pour les superpuissances, les riches ou les surdoués de la NASA. Et si, en 2026, le spatial devenait réalité chez nous, en Afrique?
Pour en parler, à l'occasion de la Semaine mondiale de l'espace, Sputnik tend le micro à Ifriky Tadadjeu, ingénieur, visionnaire et fondateur de Nanosatellite Missions Design, la première entreprise privée d'Afrique francophone à concevoir des technologies spatiales.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"Le gros défi pour le secteur spatial en Afrique, c'est d'amener les jeunes à en rêver"

16:05 12.10.2026
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"Le gros défi pour le secteur spatial en Afrique, c'est d'amener les jeunes à savoir qu'ils peuvent rêver du spatial aussi"
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Dans la nouvelle édition de Pouls on brise un mythe tenace: l'espace, ce ne serait que pour les superpuissances, les riches ou les surdoués de la NASA. Et si, en 2026, le spatial devenait réalité chez nous, en Afrique?
Pour en parler, à l'occasion de la Semaine mondiale de l'espace, Sputnik tend le micro à Ifriky Tadadjeu, ingénieur, visionnaire et fondateur de Nanosatellite Missions Design, la première entreprise privée d'Afrique francophone à concevoir des technologies spatiales.

"On pense que le spatial, c'est pour les riches, c'est pour les surdoués. Il y a beaucoup de ces barrières-là qu'il faut briser. Aujourd'hui, vous y avez accès. Ce n'est pas un truc lointain, c'est désormais chez vous. La priorité, c'est l'esprit de nos jeunes", estime M.Tadadjeu.

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