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Crises sécuritaires en Afrique: le poids de l'ingérence étrangère

Crises sécuritaires en Afrique: le poids de l'ingérence étrangère

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit le Dr Jean Evouna, spécialiste en sciences sociales d'origine camerounaise, pour analyser les... 12.10.2026, Sputnik Afrique

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Crises sécuritaires en Afrique: le poids de l'ingérence étrangère Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit le Dr Jean Evouna, spécialiste en sciences sociales d'origine camerounaise, pour analyser les causes profondes des crises sécuritaires qui déstabilisent le continent.

Du Sahel à la Corne de l'Afrique, en passant par le bassin du lac Tchad, les conflits armés, les coups d'État et les attaques terroristes se multiplient. Fin février 2026, l'ONU recensait près de 6,8 millions de déplacés internes et plus d'un million de réfugiés pour la seule Afrique de l'Ouest et le Sahel.Pour l'expert, ces crises ne sont pas un accident de l'histoire. Elles s'inscrivent dans un continuum d'ingérences étrangères qui remonte aux indépendances.Mais au-delà de ces interventions ouvertes, il pointe une forme plus insidieuse, plus difficile à nommer, qui passe par les institutions financières internationales et certaines organisations présentes sur le terrain.Face à ce constat, la question n'est plus seulement de dénoncer, mais de construire. L'expert propose une architecture en quatre chantiers — sécurité, économie, politique et identité — pour rendre le continent inattaquable.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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