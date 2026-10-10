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Les USA sont prêts à contribuer à la résolution de la situation critique à Alechki - Lantratova
Les USA sont prêts à contribuer à la résolution de la situation critique à Alechki - Lantratova
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La Russie est en contact avec la partie américaine et l'équipe de Melania Trump, a précisé Yana Lantratova, la déléguée russe aux droits de l'Homme. 10.10.2026, Sputnik Afrique
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Selon elle, des négociations complexes sont actuellement en cours pour organiser l'acheminement de l'aide humanitaire et évacuer de la ville d'Alechki, dans la région de Kherson, les personnes qui ont besoin d'une assistance urgente. La Russie viendra en aide à tous les habitants d'Alechki, quelles que soient leurs convictions politiques, et mettra tout en œuvre pour sauver les civils, a-t-elle souligné. Pour ce faire, il est impératif de lever le blocus ukrainien artificiellement instauré, a expliqué la responsable. Elle a notamment évoqué:- la présence constante de drones ukrainiens au-dessus des routes,- les mines posées sur les axes routiers et les sentiers,- la prise pour cible de convois humanitaires.
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Les USA sont prêts à contribuer à la résolution de la situation critique à Alechki - Lantratova

17:45 10.10.2026
© SputnikYana Lantratova, Haut-Commissaire russe aux droits de l'homme
Yana Lantratova, Haut-Commissaire russe aux droits de l'homme - Sputnik Afrique, 1920, 10.10.2026
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La Russie est en contact avec la partie américaine et l'équipe de Melania Trump, a précisé Yana Lantratova, la déléguée russe aux droits de l'Homme.
Selon elle, des négociations complexes sont actuellement en cours pour organiser l'acheminement de l'aide humanitaire et évacuer de la ville d'Alechki, dans la région de Kherson, les personnes qui ont besoin d'une assistance urgente.

La Russie viendra en aide à tous les habitants d'Alechki, quelles que soient leurs convictions politiques, et mettra tout en œuvre pour sauver les civils, a-t-elle souligné.

Pour ce faire, il est impératif de lever le blocus ukrainien artificiellement instauré, a expliqué la responsable.

Elle a notamment évoqué:

- la présence constante de drones ukrainiens au-dessus des routes,
- les mines posées sur les axes routiers et les sentiers,
- la prise pour cible de convois humanitaires.
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