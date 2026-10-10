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Il est temps pour l'Ukraine d'avoir un nouveau Président – Trump

Il est temps pour l'Ukraine d'avoir un nouveau Président – Trump

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"Zelensky aurait pu mettre fin à la guerre à maintes reprises. Il choisit de ne pas le faire", a déclaré le Président américain devant la presse. 10.10.2026, Sputnik Afrique

2026-10-10T19:17+0200

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"Zelensky aurait pu mettre fin à la guerre à maintes reprises. Il choisit de ne pas le faire", a déclaré le Président américain devant la presse.Selon lui, l'Ukraine devrait se doter d'un leader "capable de conclure un accord"."Zelensky veut créer des problèmes au monde entier. Il veut causer des difficultés à nos agriculteurs en frappant les raffineries russes", a-t-il ajouté.

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