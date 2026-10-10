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Il est temps pour l'Ukraine d'avoir un nouveau Président – Trump
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"Zelensky aurait pu mettre fin à la guerre à maintes reprises. Il choisit de ne pas le faire", a déclaré le Président américain devant la presse. 10.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-10T19:17+0200
2026-10-10T19:36+0200
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"Zelensky aurait pu mettre fin à la guerre à maintes reprises. Il choisit de ne pas le faire", a déclaré le Président américain devant la presse.Selon lui, l'Ukraine devrait se doter d'un leader "capable de conclure un accord"."Zelensky veut créer des problèmes au monde entier. Il veut causer des difficultés à nos agriculteurs en frappant les raffineries russes", a-t-il ajouté.
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Il est temps pour l'Ukraine d'avoir un nouveau Président – Trump

19:17 10.10.2026 (Mis à jour: 19:36 10.10.2026)
© AP Photo / Alex BrandonPresident Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House, Thursday, Oct. 16, 2025, in Washington
President Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House, Thursday, Oct. 16, 2025, in Washington - Sputnik Afrique, 1920, 10.10.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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"Zelensky aurait pu mettre fin à la guerre à maintes reprises. Il choisit de ne pas le faire", a déclaré le Président américain devant la presse.
Selon lui, l'Ukraine devrait se doter d'un leader "capable de conclure un accord".
"Zelensky veut créer des problèmes au monde entier. Il veut causer des difficultés à nos agriculteurs en frappant les raffineries russes", a-t-il ajouté.
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