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Il est temps pour l'Ukraine d'avoir un nouveau Président – Trump
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"Zelensky aurait pu mettre fin à la guerre à maintes reprises. Il choisit de ne pas le faire", a déclaré le Président américain devant la presse. 10.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-10T19:17+0200
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2026-10-10T19:36+0200
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"Zelensky aurait pu mettre fin à la guerre à maintes reprises. Il choisit de ne pas le faire", a déclaré le Président américain devant la presse.Selon lui, l'Ukraine devrait se doter d'un leader "capable de conclure un accord"."Zelensky veut créer des problèmes au monde entier. Il veut causer des difficultés à nos agriculteurs en frappant les raffineries russes", a-t-il ajouté.
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donald trump, volodymyr zelensky
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Il est temps pour l'Ukraine d'avoir un nouveau Président – Trump
19:17 10.10.2026 (Mis à jour: 19:36 10.10.2026)
"Zelensky aurait pu mettre fin à la guerre à maintes reprises. Il choisit de ne pas le faire", a déclaré le Président américain devant la presse.
Selon lui, l'Ukraine devrait se doter d'un leader "capable de conclure un accord".
"Zelensky veut créer des problèmes au monde entier. Il veut causer des difficultés à nos agriculteurs en frappant les raffineries russes", a-t-il ajouté.