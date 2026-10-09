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L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
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"Un brevet peut transformer l'invention du jeune en un véritable actif économique"
"Un brevet peut transformer l'invention du jeune en un véritable actif économique"
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Dans la nouvelle édition de Pouls, on brise le mythe selon lequel le monde des brevets est réservé à une élite scientifique ou aux grandes entreprises. 09.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-09T14:56+0200
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Dans la nouvelle édition de Pouls, on brise le mythe selon lequel le monde des brevets est réservé à une élite scientifique ou aux grandes entreprises. Jules Marcel Ketchanga Foncha, chef du bureau des brevets au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun, explique comment éviter qu'on vous vole votre idée avant qu'elle ne se retrouve sur le marché.
Jules Marcel Ketchanga Foncha, chef du bureau des brevets au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun, explique comment éviter qu'on vous vole votre idée avant qu'elle ne se retrouve sur le marché. Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"Un brevet peut transformer l'invention du jeune en un véritable actif économique"

14:56 09.10.2026
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"Un brevet peut transformer l'invention du jeune en un véritable actif économique"
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Dans la nouvelle édition de Pouls, on brise le mythe selon lequel le monde des brevets est réservé à une élite scientifique ou aux grandes entreprises.
Jules Marcel Ketchanga Foncha, chef du bureau des brevets au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun, explique comment éviter qu'on vous vole votre idée avant qu'elle ne se retrouve sur le marché.
"Chaque problème en Afrique peut être vu comme une opportunité d'innovation, que ce soit dans l'agriculture, l'énergie, l'eau ou la santé. Regardez ce qui est autour de vous, accordez du temps à votre idée, et vous serez surpris de voir combien de personnes et de structures sont prêtes à marcher avec vous. Les possibilités de coopération viendront, pour le développement de l'Afrique", insiste ce responsable et ingénieur mécanicien camerounais.
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