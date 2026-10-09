https://fr.sputniknews.africa/20261009/un-brevet-peut-transformer-linvention-du-jeune-en-un-veritable-actif-economique-1089829973.html

"Un brevet peut transformer l'invention du jeune en un véritable actif économique"

"Un brevet peut transformer l'invention du jeune en un véritable actif économique"

Sputnik Afrique

Dans la nouvelle édition de Pouls, on brise le mythe selon lequel le monde des brevets est réservé à une élite scientifique ou aux grandes entreprises. 09.10.2026, Sputnik Afrique

2026-10-09T14:56+0200

2026-10-09T14:56+0200

2026-10-09T14:56+0200

pouls

afrique

brevet

jeunes

jeunesse

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/09/1089829558_0:0:1672:941_1920x0_80_0_0_15c415a76507b22aaea9108340c7f640.png

"Un brevet peut transformer l'invention du jeune en un véritable actif économique" Sputnik Afrique Dans la nouvelle édition de Pouls, on brise le mythe selon lequel le monde des brevets est réservé à une élite scientifique ou aux grandes entreprises. Jules Marcel Ketchanga Foncha, chef du bureau des brevets au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun, explique comment éviter qu'on vous vole votre idée avant qu'elle ne se retrouve sur le marché.

Jules Marcel Ketchanga Foncha, chef du bureau des brevets au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun, explique comment éviter qu'on vous vole votre idée avant qu'elle ne se retrouve sur le marché. Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

afrique, brevet, jeunes, jeunesse, аудио