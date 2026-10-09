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Sahel: "Une alliance de défense entre terroristes et la France pour la protection de ses intérêts
Sahel: "Une alliance de défense entre terroristes et la France pour la protection de ses intérêts
Sputnik Afrique
Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a récemment appelé la communauté internationale à ne pas abandonner le Sahel face à la menace terroriste. Au... 09.10.2026, Sputnik Afrique
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Sahel: «Le terrorisme n'intervient que là où les intérêts français sont menacés»
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Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a récemment appelé la communauté internationale à ne pas abandonner le Sahel face à la menace terroriste. Au micro de Sputnik Afrique, Lianhoué Imhotep Bayala analyse cette prise de position et livre sa lecture des enjeux sécuritaires régionaux.
Pour l'expert, la position du dirigeant sénégalais traduit une prise de conscience de la dimension transfrontalière du terrorisme. Selon lui, la menace ne se limite plus aux pays sahéliens et concerne également le Sénégal.L’intervenant établit également un lien entre l’activité des groupes terroristes et les intérêts français dans la région. Il avance une interprétation controversée des dynamiques sécuritaires au Sahel, allant jusqu’à évoquer une convergence d’intérêts entre Paris et ces groupes.M. Bayala estime ainsi que l’appel à la mobilisation internationale s’explique aussi par l’extension de la menace terroriste à des territoires où les intérêts régionaux sont en jeu.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Sahel: "Une alliance de défense entre terroristes et la France pour la protection de ses intérêts
Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a récemment appelé la communauté internationale à ne pas abandonner le Sahel face à la menace terroriste. Au micro de Sputnik Afrique, Lianhoué Imhotep Bayala analyse cette prise de position et livre sa lecture des enjeux sécuritaires régionaux.
Pour l'expert, la position du dirigeant sénégalais traduit une prise de conscience de la dimension transfrontalière du terrorisme. Selon lui, la menace ne se limite plus aux pays sahéliens et concerne également le Sénégal.
"Bassirou Diomaye Faye, qui comprend que la menace terroriste est une menace transfrontalière et qui pensait que dans un certain temps c'était confiné uniquement aux pays du Sahel et là, il se rend compte avec un réveil tardif que les hordes de terroristes étaient déjà bien implantés sur le territoire sénégalais", dit-il au micro de Zone de Contact.
L’intervenant établit également un lien entre l’activité des groupes terroristes et les intérêts français dans la région. Il avance une interprétation controversée des dynamiques sécuritaires au Sahel, allant jusqu’à évoquer une convergence d’intérêts entre Paris et ces groupes.
"Donc là, on voit un lien incroyablement flagrant que le terrorisme n'intervient que là où les intérêts français sont menacés. C'est comme s'il y avait une alliance de défense entre les terroristes et la France en ce qui concerne la protection de ses intérêts."
M. Bayala estime ainsi que l’appel à la mobilisation internationale s’explique aussi par l’extension de la menace terroriste à des territoires où les intérêts régionaux sont en jeu.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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