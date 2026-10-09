https://fr.sputniknews.africa/20261009/sahel-une-alliance-de-defense-entre-terroristes-et-la-france-pour-la-protection-de-ses-interets-1089820871.html

Sahel: "Une alliance de défense entre terroristes et la France pour la protection de ses intérêts

Sahel: "Une alliance de défense entre terroristes et la France pour la protection de ses intérêts

Sputnik Afrique

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a récemment appelé la communauté internationale à ne pas abandonner le Sahel face à la menace terroriste. Au... 09.10.2026, Sputnik Afrique

2026-10-09T10:13+0200

2026-10-09T10:13+0200

2026-10-09T10:13+0200

zone de contact

podcasts

sahel

terrorisme

sécurité

menace

alliance des états du sahel (aes)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/09/1089820701_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_175df28d82a2e188e3f441e06639b8e5.jpg

Sahel: «Le terrorisme n'intervient que là où les intérêts français sont menacés» Sputnik Afrique Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a récemment appelé la communauté internationale à ne pas abandonner le Sahel face à la menace terroriste. Au micro de Sputnik Afrique, Lianhoué Imhotep Bayala analyse cette prise de position et livre sa lecture des enjeux sécuritaires régionaux.

Pour l'expert, la position du dirigeant sénégalais traduit une prise de conscience de la dimension transfrontalière du terrorisme. Selon lui, la menace ne se limite plus aux pays sahéliens et concerne également le Sénégal.L’intervenant établit également un lien entre l’activité des groupes terroristes et les intérêts français dans la région. Il avance une interprétation controversée des dynamiques sécuritaires au Sahel, allant jusqu’à évoquer une convergence d’intérêts entre Paris et ces groupes.M. Bayala estime ainsi que l’appel à la mobilisation internationale s’explique aussi par l’extension de la menace terroriste à des territoires où les intérêts régionaux sont en jeu.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

sahel

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, sahel, terrorisme, sécurité, menace, alliance des états du sahel (aes), аудио