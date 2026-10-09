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Guerre, répression et militarisation: les dangers d’une escalade mondiale

Guerre, répression et militarisation: les dangers d’une escalade mondiale

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: les manifestations en... 09.10.2026, Sputnik Afrique

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Guerre, répression et militarisation: les dangers d’une escalade mondiale Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: les manifestations en France, l’escalade militaire sur le front ukrainien et la dangereuse militarisation du Japon.

Pour Karine Bechet, la violence dans les manifestations en France est parfaitement organisée et sert le gouvernement notamment à délégitimer les revendications des manifestants:Comme l’a rappelé le président russe au Club de discussion de Valdaï, l’escalade peut bientôt arriver à un point de rupture. Pour Karine Bechet, elle est objectivement provoquée par les Atlantistes:De son côté, l’OTAN présente un plan de victoire fondé sur les robots et l’IA, encore très flou, mais pour Karine Bechet, ce qui est intéressant, c’est ce qui n’y figure pas: "Il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas de soldats. Il n'y a pas de soutien de la population."► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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