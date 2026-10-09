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Guerre, répression et militarisation: les dangers d’une escalade mondiale
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: les manifestations en... 09.10.2026, Sputnik Afrique
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Guerre, répression et militarisation: les dangers d’une escalade mondiale
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: les manifestations en France, l’escalade militaire sur le front ukrainien et la dangereuse militarisation du Japon.
Pour Karine Bechet, la violence dans les manifestations en France est parfaitement organisée et sert le gouvernement notamment à délégitimer les revendications des manifestants:Comme l’a rappelé le président russe au Club de discussion de Valdaï, l’escalade peut bientôt arriver à un point de rupture. Pour Karine Bechet, elle est objectivement provoquée par les Atlantistes:De son côté, l’OTAN présente un plan de victoire fondé sur les robots et l’IA, encore très flou, mais pour Karine Bechet, ce qui est intéressant, c’est ce qui n’y figure pas: "Il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas de soldats. Il n'y a pas de soutien de la population."► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Guerre, répression et militarisation: les dangers d’une escalade mondiale
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: les manifestations en France, l’escalade militaire sur le front ukrainien et la dangereuse militarisation du Japon.
Pour Karine Bechet, la violence dans les manifestations en France est parfaitement organisée et sert le gouvernement notamment à délégitimer les revendications des manifestants:
"Ces groupes ultra-violents vont permettre d'amener avec eux dans la violence un certain nombre de manifestants, qui réellement étaient venus là pour manifester. Et c'est un moyen extrêmement efficace pour, à la fois, un, délégitimer un mouvement; deux, pour éviter que dans les médias on ne parle des vraies revendications, dont vous n'avez absolument pas du tout envie comme gouvernement que les médias parlent; et troisièmement, pour dissuader les jeunes qui ne sont pas hyper violents."
Comme l’a rappelé le président russe au Club de discussion de Valdaï, l’escalade peut bientôt arriver à un point de rupture. Pour Karine Bechet, elle est objectivement provoquée par les Atlantistes:
"Mais ceux qui provoquent l'escalade ont peur d'en assumer la responsabilité, ont peur d'assumer les conséquences de cette escalade, parce qu'ils comprennent très bien qu'ils frappent des sites civils. Ils comprennent très bien que c'est leur responsabilité en droit international et qu'un jour, ça va se retourner contre eux. D'une certaine manière, ils veulent la victoire, mais ils ont peur du combat."
De son côté, l’OTAN présente un plan de victoire fondé sur les robots et l’IA
, encore très flou, mais pour Karine Bechet, ce qui est intéressant, c’est ce qui n’y figure pas: "Il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas de soldats. Il n'y a pas de soutien de la population."
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