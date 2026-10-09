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Afrique de l’Ouest: entre circulation des semences et enjeu sur la souveraineté

Afrique de l’Ouest: entre circulation des semences et enjeu sur la souveraineté

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Depuis 2008, la CEDEAO dispose d’une réglementation régionale harmonisée destinée notamment à faciliter la production, la certification, la commercialisation... 09.10.2026, Sputnik Afrique

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Afrique de l’Ouest: entre circulation des semences et enjeu sur la souveraineté Sputnik Afrique Depuis 2008, la CEDEAO dispose d’une réglementation régionale harmonisée destinée notamment à faciliter la production, la certification, la commercialisation et la circulation des semences. Mais dans la pratique, les différences de réglementation et les difficultés de commercialisation continuent de ralentir leur circulation dans la région.

L’Afrique de l’Ouest veut-elle simplement faciliter le commerce des semences ? Ou veut-elle construire une véritable souveraineté semencière ?C’est avec cette interrogation que nous avons reçu le politologue ivoirien Prince-Israel Koya.Selon lui, un pays ne peut pas élaborer de stratégies agricoles et assurer son autosuffisance sans porter attention à la source de toutes les récoltes.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici

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