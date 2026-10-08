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"Tout Congolais a droit à la bonne santé": briser le silence autour de la drépanocytose
"Tout Congolais a droit à la bonne santé": briser le silence autour de la drépanocytose
Sputnik Afrique
Près de 50 000 enfants naissent chaque année en RDC porteurs de cette maladie génétique encore trop souvent ignorée. Aujourd'hui, Boussole du Continent lève le... 08.10.2026, Sputnik Afrique
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"Tout Congolais a droit à la bonne santé": briser le silence autour de la drépanocytose
Sputnik Afrique
Près de 50 000 enfants naissent chaque année en RDC porteurs de cette maladie génétique encore trop souvent ignorée. Aujourd'hui, Boussole du Continent lève le voile — avec deux médecins congolaises.
Pour éclairer ce sujet encore trop méconnu, Sputnik Afrique reçoit en exclusivité la Dr Patricia Fotto, directrice du Programme national de lutte contre la drépanocytose, et la Dr N'senda Divine, médecin traitante et assistante académique aux cliniques universitaires de Kinshasa. Ensemble, elles reviennent sur les réalités, les défis et les espoirs d'une prise en charge qui concerne des milliers de familles.Dr Patricia Fotto Georges Songabo estime que la drépanocytose demeure insuffisamment connue et reste souvent entourée de tabous, parfois associée à la sorcellerie alors qu’il s’agit d’une maladie génétique transmise par les deux parents porteurs du trait drépanocytaire. Cette méconnaissance complique le diagnostic:Elle rappelle également que tout Congolais a droit à la bonne santé et doit pouvoir accéder à des soins de qualité, conformément aux objectifs de développement durable relatifs au bien-être ainsi qu’à la mortalité maternelle et infantile.Pour N’senda Divine, le suivi médical et l’adaptation du mode de vie sont essentiels chez un patient stable. Le traitement repose notamment sur l’acide folique, qui favorise la formation des globules rouges, dont la durée de vie est réduite chez les personnes drépanocytaires.Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – OvercastEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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"Tout Congolais a droit à la bonne santé": briser le silence autour de la drépanocytose
Près de 50 000 enfants naissent chaque année en RDC porteurs de cette maladie génétique encore trop souvent ignorée. Aujourd'hui, Boussole du Continent lève le voile — avec deux médecins congolaises.
Pour éclairer ce sujet encore trop méconnu, Sputnik Afrique reçoit en exclusivité la Dr Patricia Fotto, directrice du Programme national de lutte contre la drépanocytose, et la Dr N'senda Divine, médecin traitante et assistante académique aux cliniques universitaires de Kinshasa. Ensemble, elles reviennent sur les réalités, les défis et les espoirs d'une prise en charge qui concerne des milliers de familles.
Dr Patricia Fotto Georges Songabo estime que la drépanocytose demeure insuffisamment connue et reste souvent entourée de tabous, parfois associée à la sorcellerie alors qu’il s’agit d’une maladie génétique transmise par les deux parents porteurs du trait drépanocytaire. Cette méconnaissance complique le diagnostic:
les difficultés culturelles empêchent une bonne appropriation de la maladie par la population;
le diagnostic est freiné par l’insuffisance de personnel formé et de moyens techniques;
la prévention et l’accès aux soins restent des enjeux majeurs.
"L'enfant de drépanocytaire a aussi des droits, a aussi des droits parce que là, comme la maladie est préventible, on peut la prévenir, donc aucun enfant n'a le droit de bénéficier à n'être que drépanocytaire: c'est déjà là un point sur lequel nous allons nous atteler", a affirmé Dr Patricia Fotto Georges Songabo.
Elle rappelle également que tout Congolais a droit
à la bonne santé et doit pouvoir accéder à des soins de qualité, conformément aux objectifs de développement durable relatifs au bien-être ainsi qu’à la mortalité maternelle et infantile.
Pour N’senda Divine, le suivi médical et l’adaptation du mode de vie sont essentiels chez un patient stable. Le traitement repose notamment sur l’acide folique, qui favorise la formation des globules rouges, dont la durée de vie est réduite chez les personnes drépanocytaires.
"Ce n'est plus une fatalité de nos jours. Comme je l'ai dit au début, une femme drépanocytaire peut tomber enceinte et mener à terme sa grossesse. Seulement qu'elle sache que c'est une grossesse à haut risque et qu'il faudrait un suivi médical rapproché et une prise en charge pluridisciplinaire pour qu'au final la maman et le bébé se retrouvent en bonne santé", a souligné Dr N’senda Divine.
Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique. Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici