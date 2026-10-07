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ONU: "Ces chefs d’État ont été les porte-drapeaux et les porte-parole de l’Afrique"

ONU: "Ces chefs d’État ont été les porte-drapeaux et les porte-parole de l’Afrique"

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Les dirigeants des trois pays de l’AES ont pris la parole à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies. Pour le Dr Abdelkader Soufi... 07.10.2026, Sputnik Afrique

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ONU: "Ces chefs d’État ont été les porte-drapeaux et les porte-parole de l’Afrique" Sputnik Afrique Les dirigeants des trois pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont pris la parole à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies. Pour le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur algérien en géopolitique et défense à l’université de Blida II, leurs interventions témoignent d’un retour des revendications panafricanistes sur la scène internationale.

Analysant les discours des responsables de l’AES, Abdelkader Soufi estime qu’ils ont porté des positions qui dépassent le cadre de leurs seuls pays et abordent plusieurs enjeux communs au continent africain.L’enseignant-chercheur revient notamment sur la question du terrorisme en Afrique. Il présente, dans son analyse, ce phénomène comme un instrument de domination extérieure, une interprétation qui lui est propre.Pour Abdelkader Soufi, les prises de parole des dirigeants de l’AES s’inscrivent également dans une revendication plus ancienne concernant la représentation de l’Afrique au sein des instances internationales.Il souligne notamment le poids démographique du continent et estime que son absence parmi les membres permanents du Conseil de sécurité pose la question de la représentativité de l’ordre international.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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