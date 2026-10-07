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Fuite des cerveaux d'Afrique: "Voyagez pour apprendre, mais revenez pour bâtir!"

Fuite des cerveaux d'Afrique: "Voyagez pour apprendre, mais revenez pour bâtir!"

Sputnik Afrique

Face à l'exode des jeunes talents d'Afrique, attirés par un Eldorado souvent fantasmé sur les réseaux sociaux, comment se comporter? 07.10.2026, Sputnik Afrique

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Fuite des cerveaux d'Afrique: "Voyagez pour apprendre, mais revenez pour bâtir!" Sputnik Afrique Face à l'exode des jeunes talents d'Afrique, attirés par un Eldorado souvent fantasmé sur les réseaux sociaux, comment se comporter? Pour proposer des solutions au niveau gouvernemental et local, Pouls donne la parole à Hereba Soumana Kouyaté, figure de proue de l'entrepreneuriat agricole et numérique au Mali.

Pour proposer des solutions au niveau gouvernemental et local, Pouls donne la parole à Hereba Soumana Kouyaté, figure de proue de l'entrepreneuriat agricole et numérique au Mali.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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