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L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
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Fuite des cerveaux d'Afrique: "Voyagez pour apprendre, mais revenez pour bâtir!"
Fuite des cerveaux d'Afrique: "Voyagez pour apprendre, mais revenez pour bâtir!"
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Face à l'exode des jeunes talents d'Afrique, attirés par un Eldorado souvent fantasmé sur les réseaux sociaux, comment se comporter? 07.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-07T12:41+0200
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Fuite des cerveaux d'Afrique: "Voyagez pour apprendre, mais revenez pour bâtir!"
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Face à l'exode des jeunes talents d'Afrique, attirés par un Eldorado souvent fantasmé sur les réseaux sociaux, comment se comporter? Pour proposer des solutions au niveau gouvernemental et local, Pouls donne la parole à Hereba Soumana Kouyaté, figure de proue de l'entrepreneuriat agricole et numérique au Mali.
Pour proposer des solutions au niveau gouvernemental et local, Pouls donne la parole à Hereba Soumana Kouyaté, figure de proue de l'entrepreneuriat agricole et numérique au Mali.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Fuite des cerveaux d'Afrique: "Voyagez pour apprendre, mais revenez pour bâtir!"

12:41 07.10.2026
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Fuite des cerveaux d'Afrique: "Voyagez pour apprendre, mais revenez pour bâtir!"
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Face à l'exode des jeunes talents d'Afrique, attirés par un Eldorado souvent fantasmé sur les réseaux sociaux, comment se comporter?
Pour proposer des solutions au niveau gouvernemental et local, Pouls donne la parole à Hereba Soumana Kouyaté, figure de proue de l'entrepreneuriat agricole et numérique au Mali.
"Le pays ne pourra pas se développer sans sa jeunesse. [...] L'Afrique et le Mali en particulier doivent cesser d'être de simples nations de matières premières pour devenir des nations de transformation locale. Nous devons créer un écosystème de transformation locale qui offrira les conditions nécessaires afin d'absorber ces jeunes et de leur proposer un emploi décent, ici, sur leur propre sol", explique cofondateur de la plateforme malienne Hope for Mali.
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