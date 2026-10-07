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Corridors de développement: "l’Afrique n’est pas condamnée à subir cette compétition internationale"

Corridors de développement: "l’Afrique n’est pas condamnée à subir cette compétition internationale"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Olivier Rouot, сonsultant international, spécialisé dans l'univers ferroviaire et logistique en Afrique, explique le... 07.10.2026, Sputnik Afrique

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Corridors de développement: "l’Afrique n’est pas condamnée à subir cette compétition internationale" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Olivier Rouot, сonsultant international, spécialisé dans l'univers ferroviaire et logistique en Afrique, explique le rôle que devraient jouer les corridors dans le développement des pays, au-delà des chemins de fer qui sont leur pilier central.

Selon Olivier Rouot, les États-Unis, l’Europe, la Chine ou le Japon investissent dans les corridors africains avant tout pour sécuriser leurs approvisionnements en minerais critiques. Mais cette concurrence peut aussi servir les intérêts du continent.Pour un pays enclavé comme la Zambie, disposer de plusieurs débouchés — Lobito vers l’Atlantique, Nacala ou TAZARA vers l’océan Indien — constitue un véritable levier de négociation.Il ajoute qu’autour du rail doivent donc se développer:Le véritable indicateur de réussite sera le nombre d’activités économiques nouvelles créées le long de la ligne: le corridor doit irriguer les territoires traversés au lieu de simplement les traverser.Concernant les BRICS et l’OCS, Olivier Rouot juge que les premiers ont désormais une vocation mondiale affirmée, tandis que l’OCS reste essentiellement eurasiatique. À ses yeux, il ne s’agit donc pas nécessairement d’intégrer de nombreux États africains à l’OCS, mais de connecter progressivement les économies africaines aux réseaux commerciaux, ferroviaires et maritimes eurasiatiques.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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