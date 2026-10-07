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“C'est cette génération qui doit finaliser la libération totale de l'Afrique”

“C'est cette génération qui doit finaliser la libération totale de l'Afrique”

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Lors des discussions entre l’Union africaine et les Nations unies en septembre 2026, les deux organisations ont mis en avant la nécessité d’une coopération... 07.10.2026, Sputnik Afrique

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“C'est cette génération qui doit finaliser la libération totale de l'Afrique” Sputnik Afrique Lors des discussions entre l’Union africaine et les Nations unies en septembre 2026, les deux organisations ont mis en avant la nécessité d’une coopération renforcée et d’une participation africaine accrue dans les structures de gouvernance mondiale.

Au sommaire du podcast L’Étendard, une interrogation qui revient toujours quand il s’agit de parler de la place de l’Afrique dans les prises de décision mondiales.Pourquoi la question de la représentation africaine au Conseil de sécurité est-elle devenue un symbole du débat sur la gouvernance mondiale ?Pour Badji Alfousseynou, directeur général au Bureau de recherche et d’études stratégiques Octagone, l’Afrique est aussi une puissance comme tant d’autres, c’est paradoxal qu’elle ne soit pas représentée comme membre permanent du Conseil de sécurité.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici

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