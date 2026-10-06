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Murer: les élites françaises "ne défendent pas les intérêts de la France"
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Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Philippe Murer, politicien, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, décrypte cette volonté de plus en plus... 06.10.2026, Sputnik Afrique
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Murer: les élites françaises "ne défendent pas les intérêts de la France"
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Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Philippe Murer, politicien, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, décrypte cette volonté de plus en plus marquée des élites atlantistes européennes d’entrer en guerre contre la Russie.
Selon Philippe Murer, l’idéologie européiste des élites dirigeantes a conduit le pays dans une impasse, et "la France est peut-être l’un des pays qui est dans le plus grand naufrage".Ils ont donc besoin d’une menace de guerre contre la Russie:Comme le souligne Philippe Murer, cette fuite en avant des Européens s’explique par leur engagement dans le conflit et la peur de devoir répondre de leurs actes en cas de défaite:Pourtant, les Européens hésitent quand même à passer à l’acte:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Murer: les élites françaises "ne défendent pas les intérêts de la France"
Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Philippe Murer, politicien, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, décrypte cette volonté de plus en plus marquée des élites atlantistes européennes d’entrer en guerre contre la Russie.
Selon Philippe Murer, l’idéologie européiste des élites dirigeantes a conduit le pays dans une impasse, et "la France est peut-être l’un des pays qui est dans le plus grand naufrage".
Ils ont donc besoin d’une menace de guerre contre la Russie:
"Donc la menace de guerre ou la guerre, c'est un parfait dérivatif pour les élites européennes pour échapper à leurs problèmes intérieurs. En gros, l'idée est de dire: vous voyez, vos problèmes intérieurs ne sont pas si graves, parce qu'en fait la vraie menace, c'est la guerre."
Comme le souligne Philippe Murer, cette fuite en avant des Européens s’explique par leur engagement dans le conflit et la peur de devoir répondre de leurs actes en cas de défaite:
"Quand la guerre sera terminée et toutes les guerres se terminent, on va leur dire: en fait, vous avez perdu la guerre, puisqu'ils se sont mis clairement dans le camp ukrainien, et puis en plus vous avez ruiné le continent européen et vous avez envoyé des millions d'Ukrainiens au massacre."
Pourtant, les Européens hésitent quand même à passer à l’acte:
"On a un réarmement de la Pologne, très rapide. On a le réarmement de l'Allemagne aussi. Donc l'OTAN et l'Europe se préparent à la guerre, avec une véritable paranoïa des dirigeants, mais ça sera quand même difficile que l'Europe y aille toute seule. Et je pense que les Américains n'iront pas, parce qu'il y a un manque de matériel, il y a un manque de soldats et il y a un manque de volonté de la population pour une guerre."
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