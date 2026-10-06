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Murer: les élites françaises "ne défendent pas les intérêts de la France"

Murer: les élites françaises "ne défendent pas les intérêts de la France"

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Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Philippe Murer, politicien, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, décrypte cette volonté de plus en plus... 06.10.2026, Sputnik Afrique

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Murer: les élites françaises "ne défendent pas les intérêts de la France" Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Philippe Murer, politicien, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen, décrypte cette volonté de plus en plus marquée des élites atlantistes européennes d’entrer en guerre contre la Russie.

Selon Philippe Murer, l’idéologie européiste des élites dirigeantes a conduit le pays dans une impasse, et "la France est peut-être l’un des pays qui est dans le plus grand naufrage".Ils ont donc besoin d’une menace de guerre contre la Russie:Comme le souligne Philippe Murer, cette fuite en avant des Européens s’explique par leur engagement dans le conflit et la peur de devoir répondre de leurs actes en cas de défaite:Pourtant, les Européens hésitent quand même à passer à l’acte:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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