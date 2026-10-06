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Manifestations en France: "Le malaise, il touche 90% des Français, 95% des Français"

Manifestations en France: "Le malaise, il touche 90% des Français, 95% des Français"

Sputnik Afrique

La France est secouée par des manifestations de lycéens dans un contexte de climat social marqué par un profond sentiment de malaise. Au micro de Sputnik... 06.10.2026, Sputnik Afrique

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Manifestations en France: "Le malaise, il touche 90% des Français, 95% des Français" Sputnik Afrique Alors que la France est secouée par des manifestations de lycéens réclamant une amélioration de leurs conditions d’enseignement, le climat social reste marqué par un profond sentiment de malaise. Au micro de Sputnik Afrique, l’analyste français Bertrand Scholler estime que cette situation dépasse largement le mouvement étudiant et concerne une grande partie de la population.

Pour Bertrand Scholler, le malaise social touche aujourd’hui une très large majorité des Français. L’analyste oppose cette situation aux conditions de vie d’une partie des élites, qu’il décrit comme particulièrement privilégiées.Bertrand Scholler revient également sur la politique budgétaire française et fait un parallèle entre la gestion de la crise du Covid-19 et les dépenses liées au soutien à l’Ukraine.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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