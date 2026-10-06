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Manifestations en France: "Le malaise, il touche 90% des Français, 95% des Français"
Manifestations en France: "Le malaise, il touche 90% des Français, 95% des Français"
Sputnik Afrique
La France est secouée par des manifestations de lycéens dans un contexte de climat social marqué par un profond sentiment de malaise. Au micro de Sputnik... 06.10.2026, Sputnik Afrique
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Manifestations en France: "Le malaise, il touche 90% des Français, 95% des Français"
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Alors que la France est secouée par des manifestations de lycéens réclamant une amélioration de leurs conditions d’enseignement, le climat social reste marqué par un profond sentiment de malaise. Au micro de Sputnik Afrique, l’analyste français Bertrand Scholler estime que cette situation dépasse largement le mouvement étudiant et concerne une grande partie de la population.
Pour Bertrand Scholler, le malaise social touche aujourd’hui une très large majorité des Français. L’analyste oppose cette situation aux conditions de vie d’une partie des élites, qu’il décrit comme particulièrement privilégiées.Bertrand Scholler revient également sur la politique budgétaire française et fait un parallèle entre la gestion de la crise du Covid-19 et les dépenses liées au soutien à l’Ukraine.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Manifestations en France: "Le malaise, il touche 90% des Français, 95% des Français"
La France est secouée par des manifestations de lycéens dans un contexte de climat social marqué par un profond sentiment de malaise. Au micro de Sputnik Afrique, l’analyste français Bertrand Scholler estime que cette situation dépasse largement le mouvement étudiant et concerne une grande partie de la population.
Pour Bertrand Scholler, le malaise
social touche aujourd’hui une très large majorité des Français. L’analyste oppose cette situation aux conditions de vie d’une partie des élites, qu’il décrit comme particulièrement privilégiées.
"Le malaise, il touche 90% des Français, 95% des français. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une toute petite partie de Français qui se sentent confortables, en sécurité, qui prennent des avions pour aller quelques jours au Caraïbe, dans des hôtels, on découvre ça. Des gens qui se disent socialistes et qui paient des chambres d'hôtels ou qui louent des maisons à 30 000 dollars la semaine. C'est considérable, sans compter le personnel, les repas, les avions, les jets, les invitations. Donc, on est dans un monde qui ressemble à la situation pré-révolutionnaire."
Bertrand Scholler revient également sur la politique budgétaire française et fait un parallèle entre la gestion de la crise du Covid-19 et les dépenses liées au soutien à l’Ukraine.
"Une des phrases connues d'Emmanuel Macron au moment de la crise du Covid, c'était " quoi qu'il en coûte ". Et on sait que la dette pendant le cycle a augmenté de 1500 milliards. Elle est à 3600 milliards aujourd'hui. Aujourd'hui, il dit exactement la même chose vis-à-vis de l'Ukraine. Il risque de dire la même chose vis-à-vis des étudiants, etc. On est avec quelqu'un qui sait ou qui a l'impression qu'il n'aura jamais à passer à la caisse pour la dette."
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