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L'Observatoire national de la communication du Niger a rejoint SputnikPro

L'Observatoire national de la communication du Niger a rejoint SputnikPro

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L'agence de presse et radio internationale Sputnik a organisé pour la première fois un module du projet SputnikPro pour l'Observatoire national de la... 06.10.2026, Sputnik Afrique

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Plus de 50 journalistes ont participé à une conférence en ligne animée par le rédacteur en chef de Sputnik Afrique, Alexandre Chtchipine, consacrée à la préparation de commentaires d'experts et d'interviews. Au cours de cet événement, les participants ont découvert des approches pratiques pour la recherche d'experts et la préparation de contenus d'actualité susceptibles de capter l'attention d'un large public.La directrice de la communication de l'ONC, Mélé Karima, a remercié Sputnik pour cette conférence en déclarant: "Ce programme de formation offre une excellente opportunité de renforcer nos compétences professionnelles et de mieux comprendre les évolutions qui touchent aujourd'hui le métier de journaliste."Le secrétaire général de l'ONC, Ousmane Garba, a affirmé que la coopération avec SputnikPro visait à soutenir les journalistes nigériens face aux mutations technologiques: "Nous nous efforçons de renforcer les compétences professionnelles des spécialistes des médias et d'orienter l'innovation vers le développement d'un journalisme plus professionnel, fiable et responsable."L'Observatoire national de la communication (ONC) est un organe étatique de la République du Niger chargé de la régulation des médias et de la garantie d'une information fiable pour la population nigérienne.

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