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Economie: “Il faudrait brancher l'Afrique à partir de son cœur qui est la RDC’’
Economie: “Il faudrait brancher l'Afrique à partir de son cœur qui est la RDC’’
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Avec l’adoption d’une loi ouvrant la possibilité de créer une Bourse de Kinshasa, la République démocratique du Congo ambitionne de construire un nouveau... 06.10.2026, Sputnik Afrique
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Economie: “Il faudrait brancher l'Afrique à partir de son cœur qui est la RDC’’
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Avec l’adoption d’une loi ouvrant la possibilité de créer une Bourse de Kinshasa, la République démocratique du Congo ambitionne de construire un nouveau marché financier capable de permettre aux entreprises de lever des capitaux et aux citoyens de participer davantage au financement de l’économie nationale.
Au programme du podcast L’Étendard, une question pertinente: la future bourse de Kinshasa permettra-t-elle aux entreprises de devenir moins dépendantes des financements étrangers?À cette question, Jonathan David M’Bombo, économiste et expert en mines, pense qu’il ne faut pas se presser et il faut plutôt miser sur un résultat à long terme.En ayant un regard panafricaniste, l’expert ajoute que cette initiative permettra de brancher toute l’Afrique à son cœur qui est la RDC.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Economie: “Il faudrait brancher l'Afrique à partir de son cœur qui est la RDC’’
17:16 06.10.2026 (Mis à jour: 17:17 06.10.2026)
Avec l’adoption d’une loi ouvrant la possibilité de créer une Bourse de Kinshasa, la République démocratique du Congo ambitionne de construire un nouveau marché financier capable de permettre aux entreprises de lever des capitaux et aux citoyens de participer davantage au financement de l’économie nationale.
Au programme du podcast L’Étendard, une question pertinente: la future bourse de Kinshasa permettra-t-elle aux entreprises de devenir moins dépendantes des financements étrangers?
À cette question, Jonathan David M’Bombo, économiste et expert en mines, pense qu’il ne faut pas se presser et il faut plutôt miser sur un résultat à long terme.
“On ne doit pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a un très long travail qui doit être fait”.
En ayant un regard panafricaniste, l’expert ajoute que cette initiative permettra de brancher toute l’Afrique à son cœur qui est la RDC.
“Il faudrait brancher l'Afrique à partir de son cœur, qui est la République démocratique du Congo. Je le répète encore: il faut brancher l'Afrique à partir de son cœur. Aujourd'hui, toutes les initiatives de la RDC s'en vont à donner une bonne image de l'Afrique”, ajoute l’expert au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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