https://fr.sputniknews.africa/20261005/on-leur-donne-de-la-drogue-et-des-armes-pour-combattre-leur-propre-pays--1089719476.html

"On leur donne de la drogue et des armes pour combattre leur propre pays"

"On leur donne de la drogue et des armes pour combattre leur propre pays"

Sputnik Afrique

Des centaines d'enfants maliens sont arrachés à leur famille, manipulés par de faux marabouts, drogués puis transformés en soldats par des groupes terroristes... 05.10.2026, Sputnik Afrique

2026-10-05T12:17+0200

2026-10-05T12:17+0200

2026-10-05T12:17+0200

pouls

podcasts

jeunes

mali

onu

terrorisme

occident

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/05/1089719308_0:0:1672:941_1920x0_80_0_0_0f10c7ed8a67f4b3828ea1ca752c74a3.png

"On leur donne de la drogue et des armes pour combattre leur propre pays" Sputnik Afrique Des centaines d'enfants maliens sont arrachés à leur famille, manipulés par de faux marabouts, drogués puis transformés en soldats par des groupes terroristes. Comment le Mali riposte-t-il? Grâce au dialogue intermalien, mais aussi en signant récemment à l'Onu la première convention africaine contre le recrutement d'enfants dans les conflits armés.

Au micro de Pouls, on décrypte avec l'Honorable Fousseynou Ouattara un défi derrière cette signature: le désarmement et la réintégration de ces enfants. Voici le message aux jeunes du vice-président de la Commission Sécurité et Défense du Conseil national de Transition du Mali:Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

mali

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

podcasts, jeunes, mali, onu, terrorisme, occident, аудио