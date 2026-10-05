https://fr.sputniknews.africa/20261005/on-leur-donne-de-la-drogue-et-des-armes-pour-combattre-leur-propre-pays--1089719476.html
"On leur donne de la drogue et des armes pour combattre leur propre pays"
"On leur donne de la drogue et des armes pour combattre leur propre pays"
Sputnik Afrique
Des centaines d'enfants maliens sont arrachés à leur famille, manipulés par de faux marabouts, drogués puis transformés en soldats par des groupes terroristes... 05.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-05T12:17+0200
2026-10-05T12:17+0200
2026-10-05T12:17+0200
pouls
podcasts
jeunes
mali
onu
terrorisme
occident
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/05/1089719308_0:0:1672:941_1920x0_80_0_0_0f10c7ed8a67f4b3828ea1ca752c74a3.png
"On leur donne de la drogue et des armes pour combattre leur propre pays"
Sputnik Afrique
Des centaines d'enfants maliens sont arrachés à leur famille, manipulés par de faux marabouts, drogués puis transformés en soldats par des groupes terroristes. Comment le Mali riposte-t-il? Grâce au dialogue intermalien, mais aussi en signant récemment à l'Onu la première convention africaine contre le recrutement d'enfants dans les conflits armés.
Au micro de Pouls, on décrypte avec l'Honorable Fousseynou Ouattara un défi derrière cette signature: le désarmement et la réintégration de ces enfants. Voici le message aux jeunes du vice-président de la Commission Sécurité et Défense du Conseil national de Transition du Mali:Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
mali
occident
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/05/1089719308_417:0:1672:941_1920x0_80_0_0_425749d570158f6646492ce68d387cdd.png
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
podcasts, jeunes, mali, onu, terrorisme, occident, аудио
podcasts, jeunes, mali, onu, terrorisme, occident, аудио
"On leur donne de la drogue et des armes pour combattre leur propre pays"
Des centaines d'enfants maliens sont arrachés à leur famille, manipulés par de faux marabouts, drogués puis transformés en soldats par des groupes terroristes. Comment le Mali riposte-t-il? Grâce au dialogue intermalien, mais aussi en signant récemment à l'Onu la première convention africaine contre le recrutement d'enfants dans les conflits armés.
Au micro de Pouls, on décrypte avec l'Honorable Fousseynou Ouattara un défi derrière cette signature: le désarmement et la réintégration de ces enfants.
Voici le message aux jeunes du vice-président de la Commission Sécurité et Défense du Conseil national de Transition du Mali:
"Faites attention aux manipulateurs, aux vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux. On vous fait croire que vous pouvez gagner facilement de l'argent, avoir un avenir riche sans effort. Il n'y a pas de coup de baguette magique pour devenir millionnaire. Apprenez un métier, formez-vous, c'est la seule vraie protection contre ceux qui veulent vous manipuler."
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify