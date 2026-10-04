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L'Arctique, la Baltique et la mer Noire font-elles dangereusement vers un seul front antirusse?
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Dans cette édition de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique français, décrypte la stratégie de l'Union européenne en Arctique pour... 04.10.2026, Sputnik Afrique
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L'Arctique, la Baltique et la mer Noire font-elles dangereusement vers un seul front antirusse?
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Dans cette édition de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique français, décrypte la stratégie de l'Union européenne en Arctique pour contrer l'activité russe et chinoise, sur fond de l'aveu des États-Unis d'avoir déployé des armes dans l'espace.
La convergence des stratégies de confrontation en Arctique, en Baltique et en mer Noire constitue, selon Bertrand Scholler, un front global dirigé contre la Russie.L’analyste estime que Moscou inscrit cette confrontation dans une perspective historique longue, marquée par les invasions occidentales, l’effondrement soviétique, les élargissements de l’Otan et les ruptures de 2014 et 2022. La Russie chercherait ainsi à préserver non seulement ses frontières, mais aussi son autonomie politique, économique, culturelle et morale.Pour Bertrand Scholler, cette stratégie occidentale n’est pas nécessairement le fruit d’un plan unique, mais plutôt d’un système de confrontation devenu mondial, qui s’étend à plusieurs domaines:Il souligne également que les États ne contrôlent plus seuls ces instruments de puissance. Les entreprises privées, les réseaux sociaux, les services cloud, les satellites et les algorithmes jouent désormais un rôle déterminant.Selon lui, l’intelligence artificielle pourrait bientôt devenir non seulement un outil, mais aussi un acteur disposant d’une autonomie croissante dans l’analyse et la prise de décision.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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L'Arctique, la Baltique et la mer Noire font-elles dangereusement vers un seul front antirusse?
17:00 04.10.2026 (Mis à jour: 13:10 05.10.2026)
Dans cette édition de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique français, décrypte la stratégie de l'Union européenne en Arctique pour contrer l'activité russe et chinoise, sur fond de l'aveu des États-Unis d'avoir déployé des armes dans l'espace.
La convergence des stratégies de confrontation en Arctique, en Baltique et en mer Noire constitue, selon Bertrand Scholler, un front global dirigé contre la Russie.
L’analyste estime que Moscou inscrit cette confrontation dans une perspective historique longue, marquée par les invasions occidentales, l’effondrement soviétique, les élargissements de l’Otan et les ruptures de 2014 et 2022. La Russie chercherait ainsi à préserver non seulement ses frontières, mais aussi son autonomie politique
, économique, culturelle et morale.
Pour Bertrand Scholler, cette stratégie occidentale n’est pas nécessairement le fruit d’un plan unique, mais plutôt d’un système de confrontation devenu mondial, qui s’étend à plusieurs domaines:
les fonds marins, la terre, le ciel et l’espace
;
le cyberespace, la finance et l’information;
l’énergie, les infrastructures et les technologies;
les plateformes numériques, les logiciels et l’intelligence artificielle.
Il souligne également que les États ne contrôlent plus seuls ces instruments de puissance. Les entreprises privées, les réseaux sociaux, les services cloud, les satellites et les algorithmes jouent désormais un rôle déterminant.
Selon lui, l’intelligence artificielle pourrait bientôt devenir non seulement un outil, mais aussi un acteur disposant d’une autonomie croissante dans l’analyse et la prise de décision.
"L’IA ajoute une rupture supplémentaire: elle ne sera bientôt plus seulement un outil, mais un acteur doté d’une autonomie croissante dans l’analyse, la sélection et peut-être la décision. Russie, Chine et Occident se confrontent donc simultanément sur des territoires, des infrastructures, des flux, des récits et finalement des visions du monde".
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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