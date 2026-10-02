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RDC: le dialogue national peut-il ramener la paix ?
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Dans ce nouvel épisode de Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voix, John Busomoke reçoit le Dr Henri Zigabe, analyste politique et... 02.10.2026, Sputnik Afrique
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RDC: le dialogue national peut-il ramener la paix ?
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RDC: le dialogue national peut-il ramener la paix ?
Le 27 août 2026, le président Félix Tshisekedi a lancé un dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Ce processus doit durer trois mois et commencer par des consultations dans les 26 provinces avant des assises nationales à Kinshasa.Le projet suscite des attentes, mais aussi des réserves. L'opposition s'interroge sur les garanties d'impartialité et sur les conditions d'une véritable inclusivité. Pour le Dr Henri Zigabe, la crise congolaise est profonde et multidimensionnelle, comme il le rappelle sans détour.Il estime cependant que la voie du dialogue reste la meilleure, à condition que toutes les parties fassent preuve de sincérité et de patriotisme.Il salue l'originalité de la démarche, qui associe pour la première fois les populations des provinces en amont des discussions.L'analyste insiste également sur la place de la jeunesse, qui représente plus de 70 % de la population congolaise. Il appelle les jeunes à participer activement plutôt qu'à rester spectateurs.Reste une question centrale: ce dialogue parviendra-t-il à produire des résultats concrets ? Pour l'expert, la confiance entre les acteurs et la capacité à dépasser les intérêts partisans seront déterminantes.Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – OvercastEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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RDC: le dialogue national peut-il ramener la paix ?
14:52 02.10.2026 (Mis à jour: 16:33 02.10.2026)
Dans ce nouvel épisode de Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voix, John Busomoke reçoit le Dr Henri Zigabe, analyste politique et conseiller spécial à l'Observatoire de la démocratie en Afrique.
Le 27 août 2026, le président Félix Tshisekedi a lancé un dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Ce processus doit durer trois mois et commencer par des consultations dans les 26 provinces avant des assises nationales à Kinshasa.
Le projet suscite des attentes, mais aussi des réserves. L'opposition s'interroge sur les garanties d'impartialité et sur les conditions d'une véritable inclusivité. Pour le Dr Henri Zigabe, la crise congolaise est profonde et multidimensionnelle, comme il le rappelle sans détour.
"La République démocratique du Congo fait déjà trois décennies de conflits armés. La crise a plusieurs dimensions: identitaires, sécuritaires et économiques. Il faut chercher des solutions là-dessus."
Il estime cependant que la voie du dialogue reste la meilleure, à condition que toutes les parties fassent preuve de sincérité et de patriotisme.
"S'il y a de la sincérité, de l'objectivité, que les participants sont républicains, patriotes et nationalistes, je crois à une résolution par cette voie de dialogue."
Il salue l'originalité de la démarche, qui associe pour la première fois les populations des provinces en amont des discussions.
"Son originalité, c'est d'associer les souverains primaires, c'est-à-dire la population, aux résolutions qui seront analysées au sommet."
L'analyste insiste également sur la place de la jeunesse, qui représente plus de 70 % de la population congolaise. Il appelle les jeunes à participer activement plutôt qu'à rester spectateurs.
"La jeunesse doit être active et participer à part entière. C'est elle qui souffre du chômage, c'est elle que l'ennemi cherche à utiliser dans les conflits armés."
Reste une question centrale: ce dialogue parviendra-t-il à produire des résultats concrets ? Pour l'expert, la confiance entre les acteurs et la capacité à dépasser les intérêts partisans seront déterminantes.
Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – Overcast Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici