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RDC: le dialogue national peut-il ramener la paix ?

RDC: le dialogue national peut-il ramener la paix ?

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Dans ce nouvel épisode de Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voix, John Busomoke reçoit le Dr Henri Zigabe, analyste politique et... 02.10.2026, Sputnik Afrique

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Le 27 août 2026, le président Félix Tshisekedi a lancé un dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Ce processus doit durer trois mois et commencer par des consultations dans les 26 provinces avant des assises nationales à Kinshasa.Le projet suscite des attentes, mais aussi des réserves. L'opposition s'interroge sur les garanties d'impartialité et sur les conditions d'une véritable inclusivité. Pour le Dr Henri Zigabe, la crise congolaise est profonde et multidimensionnelle, comme il le rappelle sans détour.Il estime cependant que la voie du dialogue reste la meilleure, à condition que toutes les parties fassent preuve de sincérité et de patriotisme.Il salue l'originalité de la démarche, qui associe pour la première fois les populations des provinces en amont des discussions.L'analyste insiste également sur la place de la jeunesse, qui représente plus de 70 % de la population congolaise. Il appelle les jeunes à participer activement plutôt qu'à rester spectateurs.Reste une question centrale: ce dialogue parviendra-t-il à produire des résultats concrets ? Pour l'expert, la confiance entre les acteurs et la capacité à dépasser les intérêts partisans seront déterminantes.Retrouvez ce nouveau reportage dans Boussole du Continent, le rendez-vous de l'Afrique qui suit sa voie, sur Sputnik Afrique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict –Pocket Casts – Afripods – Spotify – OvercastEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici

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