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"Le discours de Karamoko Jean-Marie Traoré est un manifeste de rupture géopolitique"
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Les chefs de la diplomatie des pays de l'AES ont pris la parole lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Pour Sputnik Afrique, Iba Karim... 02.10.2026, Sputnik Afrique
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"Le discours de Karamoko Jean-Marie Traoré est un manifeste de rupture géopolitique"
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Les chefs de la diplomatie des pays de l'AES ont pris la parole lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Pour Sputnik Afrique, Iba Karim, député à l'Assemblée législative du peuple au Burkina Faso, est revenu sur la prise de parole du ministre burkinabé des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré.
Retrouvez également dans cette émission:-Mohamed Kenouvi, journaliste malien, sur le même sujet;-Lianhoué Imothep Bayala, analyste burkinabé, et Abdoulaye Nabaloum, président de la Confédération des mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest, sur le discours du ministre malien des Affaires étrangères à l'Assemblée générale des Nations Unies.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"Le discours de Karamoko Jean-Marie Traoré est un manifeste de rupture géopolitique"
Les chefs de la diplomatie des pays de l'AES ont pris la parole lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Pour Sputnik Afrique, Iba Karim, député à l'Assemblée législative du peuple au Burkina Faso, est revenu sur la prise de parole du ministre burkinabé des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré.
"Le ministre a clairement rappelé que la coopération internationale ne devrait plus se faire sous forme de diktat. Et notre coopération ne sera jamais synonyme de soumission, comme il l'a dit, fin de citation. Mais le temps refuse tout paternalisme géopolitique", a déclaré Iba Karim au micro de Zone de Contact.
"Le discours de Karamoko Jean-Marie Traoré est un manifeste de rupture géopolitique. Logique dans sa construction, il officialise la fin de la diplomatie de construction pour le Burkina Faso au profit d'une diplomatie offensive fondée sur la souveraineté stricte, tout en liant désormais le destin du pays à celui du bloc sahélien, c'est-à-dire de l'AES", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Mohamed Kenouvi, journaliste malien, sur le même sujet;
-Lianhoué Imothep Bayala, analyste burkinabé, et Abdoulaye Nabaloum, président de la Confédération des mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest, sur le discours du ministre malien des Affaires étrangères à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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