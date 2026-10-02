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"Le discours de Karamoko Jean-Marie Traoré est un manifeste de rupture géopolitique"

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Les chefs de la diplomatie des pays de l'AES ont pris la parole lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Pour Sputnik Afrique, Iba Karim... 02.10.2026, Sputnik Afrique

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"Le discours de Karamoko Jean-Marie Traoré est un manifeste de rupture géopolitique" Sputnik Afrique Les chefs de la diplomatie des pays de l'AES ont pris la parole lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Pour Sputnik Afrique, Iba Karim, député à l'Assemblée législative du peuple au Burkina Faso, est revenu sur la prise de parole du ministre burkinabé des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré.

Retrouvez également dans cette émission:-Mohamed Kenouvi, journaliste malien, sur le même sujet;-Lianhoué Imothep Bayala, analyste burkinabé, et Abdoulaye Nabaloum, président de la Confédération des mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest, sur le discours du ministre malien des Affaires étrangères à l'Assemblée générale des Nations Unies.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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