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Internet-IA-sécurité: "L’Afrique devrait se doter d’une structure de décision collégiale équilibrée"

Internet-IA-sécurité: "L’Afrique devrait se doter d’une structure de décision collégiale équilibrée"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, explique la divergence entre... 02.10.2026, Sputnik Afrique

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Internet-IA-sécurité: "L’Afrique devrait se doter d’une structure de décision collégiale équilibrée" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, explique la divergence entre l'approche de l'OCS et le modèle occidental dominant de gouvernance d'Internet.

Selon Jean-François Geneste, maîtriser le "hardware" permettrait de ne plus dépendre des technologies occidentales pour internet et les médias; développer ses propres logiciels, à l’instar de la Chine, réduirait également cette dépendance. Reste la question des normes, plus complexe: nous vivons dans un écosystème global où, un voyageur peut se connecter à un réseau de fait mondial.M. Geneste ajoute que la Chine a les moyens de créer son propre système, mais pas ses partenaires, y compris la Russie et l’Inde. Pour les autres pays, le choix se résumera à décider à quel système adhérer, en acceptant une forme de dépendance. En plus, la Chine est moins agressive que les États-Unis, ce qui plaiderait, pour les Africains, en faveur d’une dépendance chinoise, même si l’expérience montre que tout leadership tend, avec le temps, à virer à la dictature.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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