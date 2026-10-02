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Internet-IA-sécurité: "L’Afrique devrait se doter d’une structure de décision collégiale équilibrée"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, explique la divergence entre... 02.10.2026, Sputnik Afrique
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Internet-IA-sécurité: "L’Afrique devrait se doter d’une structure de décision collégiale équilibrée"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, explique la divergence entre l'approche de l'OCS et le modèle occidental dominant de gouvernance d'Internet.
Selon Jean-François Geneste, maîtriser le "hardware" permettrait de ne plus dépendre des technologies occidentales pour internet et les médias; développer ses propres logiciels, à l’instar de la Chine, réduirait également cette dépendance. Reste la question des normes, plus complexe: nous vivons dans un écosystème global où, un voyageur peut se connecter à un réseau de fait mondial.M. Geneste ajoute que la Chine a les moyens de créer son propre système, mais pas ses partenaires, y compris la Russie et l’Inde. Pour les autres pays, le choix se résumera à décider à quel système adhérer, en acceptant une forme de dépendance. En plus, la Chine est moins agressive que les États-Unis, ce qui plaiderait, pour les Africains, en faveur d’une dépendance chinoise, même si l’expérience montre que tout leadership tend, avec le temps, à virer à la dictature.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Internet-IA-sécurité: "L’Afrique devrait se doter d’une structure de décision collégiale équilibrée"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, explique la divergence entre l'approche de l'OCS et le modèle occidental dominant de gouvernance d'Internet.
Selon Jean-François Geneste, maîtriser le "hardware" permettrait de ne plus dépendre des technologies occidentales pour internet et les médias; développer ses propres logiciels, à l’instar de la Chine, réduirait également cette dépendance. Reste la question des normes, plus complexe: nous vivons dans un écosystème global où, un voyageur peut se connecter à un réseau de fait mondial.
"La question est donc de savoir si l’on peut avoir deux systèmes absolument distincts et totalement indépendants, mais qui, à un certain point, peuvent se raccorder, communiquer entre eux et être compatibles", a affirmé le PDG de la World Advanced Research Project Agency (WARPA).
M. Geneste ajoute que la Chine a les moyens de créer son propre système, mais pas ses partenaires, y compris la Russie et l’Inde. Pour les autres pays, le choix se résumera à décider à quel système adhérer, en acceptant une forme de dépendance. En plus, la Chine est moins agressive que les États-Unis, ce qui plaiderait, pour les Africains, en faveur d’une dépendance chinoise, même si l’expérience montre que tout leadership tend, avec le temps, à virer à la dictature.
"L’Afrique devrait se doter d’une structure de décision collégiale et équilibrée pour assurer sa propre sécurité et indépendance, à terme, au niveau du continent en partageant les coûts qui deviennent abordables à cette échelle-là. Il faudra pour cela utiliser des moyens cryptographiques relativement sophistiqués", a souligné Jean-François Geneste.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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