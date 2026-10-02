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Épidémiologiste: “Je me demande s’ils vont nous laisser fabriquer 60 % des besoins en vaccins’’

Épidémiologiste: “Je me demande s’ils vont nous laisser fabriquer 60 % des besoins en vaccins’’

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Pendant longtemps, la majorité des vaccins utilisés sur le continent ont été produits en dehors des frontières. Selon l’OMS, l’Afrique crée actuellement moins... 02.10.2026, Sputnik Afrique

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Épidémiologiste: “Je me demande s’ils vont nous laisser fabriquer 60 % des besoins en vaccins’’ Sputnik Afrique Pendant longtemps, la majorité des vaccins utilisés sur le continent ont été produits en dehors des frontières. Selon l’OMS, l’Afrique crée actuellement moins de 1 % de ceux qu’elle consomme. La pandémie de Covid-19 a particulièrement mis en évidence cette dépendance et les difficultés d’accès aux vaccins.

Au programme de ce numéro de L’Étendard, un enjeu crucial pour la souveraineté sanitaire africaine. Plusieurs points ont été évoqués, notamment: la production locale des vaccins, la souveraineté vaccinale, la formation de la jeunesse africaine, etc.Mais à côté de ces points, une interrogation demeure: comment l’Afrique peut-elle atteindre la souveraineté vaccinale ?C’est à cette question qu’a tenté de répondre Zekiba Tarnagda, épidémiologiste et directeur du laboratoire de virologie à l’Institut de recherche en sciences de la santé au Burkina Faso.Selon lui, l’Afrique peut atteindre la souveraineté vaccinale en trois étapes : le transfert des technologies, la formation des jeunes et l’innovation locale.

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