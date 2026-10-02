https://fr.sputniknews.africa/20261002/epidemiologiste-je-me-demande-sils-vont-nous-laisser-fabriquer-60--des-besoins-en-vaccins-1089645329.html
Épidémiologiste: “Je me demande s’ils vont nous laisser fabriquer 60 % des besoins en vaccins’’
Épidémiologiste: “Je me demande s’ils vont nous laisser fabriquer 60 % des besoins en vaccins’’
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Pendant longtemps, la majorité des vaccins utilisés sur le continent ont été produits en dehors des frontières. Selon l’OMS, l’Afrique crée actuellement moins... 02.10.2026, Sputnik Afrique
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Épidémiologiste: “Je me demande s’ils vont nous laisser fabriquer 60 % des besoins en vaccins’’
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Pendant longtemps, la majorité des vaccins utilisés sur le continent ont été produits en dehors des frontières. Selon l’OMS, l’Afrique crée actuellement moins de 1 % de ceux qu’elle consomme. La pandémie de Covid-19 a particulièrement mis en évidence cette dépendance et les difficultés d’accès aux vaccins.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, un enjeu crucial pour la souveraineté sanitaire africaine. Plusieurs points ont été évoqués, notamment: la production locale des vaccins, la souveraineté vaccinale, la formation de la jeunesse africaine, etc.Mais à côté de ces points, une interrogation demeure: comment l’Afrique peut-elle atteindre la souveraineté vaccinale ?C’est à cette question qu’a tenté de répondre Zekiba Tarnagda, épidémiologiste et directeur du laboratoire de virologie à l’Institut de recherche en sciences de la santé au Burkina Faso.Selon lui, l’Afrique peut atteindre la souveraineté vaccinale en trois étapes : le transfert des technologies, la formation des jeunes et l’innovation locale.
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Pendant longtemps, la majorité des vaccins utilisés sur le continent ont été produits en dehors des frontières. Selon l’OMS, l’Afrique crée actuellement moins de 1 % de ceux qu’elle consomme. La pandémie de Covid-19 a particulièrement mis en évidence cette dépendance et les difficultés d’accès aux vaccins.
Au programme de ce numéro de L’Étendard, un enjeu crucial pour la souveraineté sanitaire africaine. Plusieurs points ont été évoqués, notamment: la production locale des vaccins, la souveraineté vaccinale, la formation de la jeunesse africaine, etc.
Mais à côté de ces points, une interrogation demeure: comment l’Afrique peut-elle atteindre la souveraineté vaccinale ?
C’est à cette question qu’a tenté de répondre Zekiba Tarnagda, épidémiologiste et directeur du laboratoire de virologie à l’Institut de recherche en sciences de la santé au Burkina Faso.
Selon lui, l’Afrique peut atteindre la souveraineté vaccinale en trois étapes : le transfert des technologies, la formation des jeunes et l’innovation locale.
“L'Afrique gagne à adopter une stratégie en trois étapes. La première étape consiste à transférer des outils adaptés, dont l'action principale sera d'importer des technologies étrangères en négociant des clauses strictes de partage de compétences et de co-production locale. Pour la deuxième étape, il faut absorber et assimiler. Cela veut dire former massivement la jeunesse locale à la maintenance, à la rétro-ingénierie – ce qu'on appelle en anglais " reverse engineering " – et à la modification de ces outils. Et enfin, la troisième consiste à innover et créer, en finançant localement les start-up grâce à des fonds souverains ”, affirme l'épidémiologiste au micro de Sputnik Afrique.