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L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
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La SAPE en Afrique: transformer le vêtement du colon en drapeau de fierté africaine
La SAPE en Afrique: transformer le vêtement du colon en drapeau de fierté africaine
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Entre héritage colonial transformé en acte de dignité, discipline du gentleman sapeur et nouvelles scènes internationales comme les BRICS+, nous explorons la... 01.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-01T17:00+0200
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La SAPE en Afrique: transformer le vêtement du colon en drapeau de fierté africaine
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Entre héritage colonial transformé en acte de dignité, discipline du gentleman sapeur et nouvelles scènes internationales comme les BRICS+, nous explorons la manière dont l'Afrique réinvente l'élégance mondiale. Décortiquons comment passer du rêve à la réalité sans se ruiner, et porter notre héritage avec fierté au quotidien !
Dans cette nouvelle édition de Pouls:🗣️️️️️️ Thierry Mouele, consultant en élégance masculine et figure emblématique de la Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes (SAPE)🗣️️️️️️ Maria Fahroutdinova, directrice de la Maison Russe de Brazzaville, qui utilise le vêtement national africain en tant que langage universel de respect et d'intégration culturelle.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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La SAPE en Afrique: transformer le vêtement du colon en drapeau de fierté africaine

17:00 01.10.2026
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Entre héritage colonial transformé en acte de dignité, discipline du gentleman sapeur et nouvelles scènes internationales comme les BRICS+, nous explorons la manière dont l'Afrique réinvente l'élégance mondiale. Décortiquons comment passer du rêve à la réalité sans se ruiner, et porter notre héritage avec fierté au quotidien !
Dans cette nouvelle édition de Pouls:
🗣️️️️️️ Thierry Mouele, consultant en élégance masculine et figure emblématique de la Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes (SAPE)
🗣️️️️️️ Maria Fahroutdinova, directrice de la Maison Russe de Brazzaville, qui utilise le vêtement national africain en tant que langage universel de respect et d'intégration culturelle.
"Ne cherchez pas l'inspiration à Paris ou Milan, elle est déjà sous vos pieds. La nature congolaise foisonne de créativité: le raffia, la coque de coco, la corne d'antilope. Il existe mille Afriques et mille manières de considérer le vêtement. Retrouvez-vous dans ce que vous savez faire, car c'est cette authenticité qui ne correspond à nul autre qu'à vous-même qui sera votre plus grande force sur la scène mondiale", estime M. Mouele.
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