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La SAPE en Afrique: transformer le vêtement du colon en drapeau de fierté africaine

La SAPE en Afrique: transformer le vêtement du colon en drapeau de fierté africaine

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Entre héritage colonial transformé en acte de dignité, discipline du gentleman sapeur et nouvelles scènes internationales comme les BRICS+, nous explorons la... 01.10.2026, Sputnik Afrique

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La SAPE en Afrique: transformer le vêtement du colon en drapeau de fierté africaine Sputnik Afrique Entre héritage colonial transformé en acte de dignité, discipline du gentleman sapeur et nouvelles scènes internationales comme les BRICS+, nous explorons la manière dont l'Afrique réinvente l'élégance mondiale. Décortiquons comment passer du rêve à la réalité sans se ruiner, et porter notre héritage avec fierté au quotidien !

Dans cette nouvelle édition de Pouls:🗣️️️️️️ Thierry Mouele, consultant en élégance masculine et figure emblématique de la Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes (SAPE)🗣️️️️️️ Maria Fahroutdinova, directrice de la Maison Russe de Brazzaville, qui utilise le vêtement national africain en tant que langage universel de respect et d'intégration culturelle.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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