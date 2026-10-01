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Gestion des déchets en Afrique: le cas du Cameroun

Gestion des déchets en Afrique: le cas du Cameroun

Sputnik Afrique

Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Baudelaire Nguené, journaliste camerounais, pour analyser la gestion des déchets en Afrique, avec... 01.10.2026, Sputnik Afrique

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Chaque jour, les villes africaines génèrent des milliers de tonnes d'ordures. Plus de 90 % finissent dans des décharges non contrôlées ou sont brûlées à l'air libre, et le taux de recyclage reste inférieur à 5 %. Un constat alarmant, mais dont les causes sont plus complexes qu'il n'y paraît. Pour l'expert, il faut résister à la tentation de désigner un coupable unique. Le problème, explique-t-il, résulte d'un enchevêtrement de facteurs qui, au fil des années, ont fini par se renforcer mutuellement : une urbanisation plus rapide que les capacités des villes à s'organiser, un sous-investissement chronique dans toute la chaîne de traitement, et un déficit culturel du respect de l'espace public.Interrogé sur la responsabilité respective des autorités et des populations, il refuse les réponses caricaturales. S'il reconnaît que la responsabilité première incombe aux pouvoirs publics, il rappelle que la responsabilité citoyenne existe tout autant. Les deux, insiste-t-il, sont complémentaires et non substituables. Mais au-delà des responsabilités, il pointe du doigt une faille plus profonde dans la manière dont les politiques publiques sont conçues et appliquées.Cette asymétrie entre les intentions affichées et les moyens réellement déployés explique, selon lui, pourquoi tant de mesures — comme l'interdiction des emballages non biodégradables — peinent à produire des résultats durables. Il en tire une conclusion sans appel : aucune politique de gestion des déchets ne pourra réussir sans une rupture profonde avec cette logique de l'annonce.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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