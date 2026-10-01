https://fr.sputniknews.africa/20261001/gestion-des-dechets-au-cameroun-les-solutions-existent-1089621043.html
Gestion des déchets au Cameroun: les solutions existent
Gestion des déchets au Cameroun: les solutions existent
Sputnik Afrique
Dans cette deuxième partie de Regards Honnêtes, Paul Ella poursuit son entretien avec Baudelaire Nguené, journaliste camerounais, pour explorer les solutions à... 01.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-01T16:23+0200
2026-10-01T16:23+0200
2026-10-01T16:23+0200
regards honnêtes
podcasts
afrique
cameroun
déchets
citoyens
autorités
population
recyclage
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/01/1089620868_0:1:1671:941_1920x0_80_0_0_b6a1f061d994d39967ffbf04f6740f51.png
Gestion des déchets au Cameroun: les solutions existent
Sputnik Afrique
Dans cette deuxième partie de Regards Honnêtes, Paul Ella poursuit son entretien avec Baudelaire Nguené, journaliste camerounais, pour explorer les solutions à la crise des déchets en Afrique, avec un focus sur le Cameroun.
Après le diagnostic posé dans la première partie, place aux remèdes. Valorisation énergétique, tri, sensibilisation, gouvernance : les pistes ne manquent pas. Mais pour l'expert, la clé réside d'abord dans la formation des populations. Sans elle, aucune technologie, aussi sophistiquée soit-elle, ne pourra fonctionner.Il plaide donc pour une sensibilisation qui parle concrètement au quotidien des ménages, en montrant les bénéfices directs qu'ils peuvent en tirer, notamment la cuisson au biogaz. La question de la gouvernance est tout aussi centrale, car la gestion des déchets est, selon lui, un véritable révélateur de la qualité d'un État.Il refuse toutefois de tout ramener à cette seule dimension. La gestion des ordures reste trop souvent un choix politique de second rang, relégué derrière des enjeux jugés plus urgents. Sur l'idée de délocaliser les centres-villes, il se montre réservé : une telle opération poserait des questions sociales considérables pour des résultats souvent mitigés. Il préfère densifier l'existant et appliquer rigoureusement les plans d'urbanisme déjà en place. Sur le financement, il reconnaît que les moyens sont nécessaires, mais insuffisants sans suivi ni maintenance.Enfin, il établit un lien direct entre déchets et climat. Les décharges à ciel ouvert libèrent du méthane, tandis que les pluies plus intenses aggravent les inondations.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
afrique
cameroun
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Paul Ella
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg
Paul Ella
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/0a/01/1089620868_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_a5d4a719b16f6e1dc6c71d593d281e61.png
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Paul Ella
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg
podcasts, afrique, cameroun, déchets, citoyens, autorités, population, recyclage, аудио
podcasts, afrique, cameroun, déchets, citoyens, autorités, population, recyclage, аудио
Gestion des déchets au Cameroun: les solutions existent
Dans cette deuxième partie de Regards Honnêtes, Paul Ella poursuit son entretien avec Baudelaire Nguené, journaliste camerounais, pour explorer les solutions à la crise des déchets en Afrique, avec un focus sur le Cameroun.
Après le diagnostic posé dans la première partie, place aux remèdes. Valorisation énergétique, tri, sensibilisation, gouvernance : les pistes ne manquent pas. Mais pour l'expert, la clé réside d'abord dans la formation des populations. Sans elle, aucune technologie, aussi sophistiquée soit-elle, ne pourra fonctionner.
"Sans une population formée au geste de tri, la meilleure unité de méthanisation du monde ne servira à rien, faute de matières premières correctement préparées."
Il plaide donc pour une sensibilisation qui parle concrètement au quotidien des ménages, en montrant les bénéfices directs qu'ils peuvent en tirer, notamment la cuisson au biogaz. La question de la gouvernance est tout aussi centrale, car la gestion des déchets est, selon lui, un véritable révélateur de la qualité d'un État.
"Là où la gouvernance est solide, on observe une meilleure exécution des budgets, un contrôle plus rigoureux des prestataires et une continuité dans les politiques, indépendamment des changements d'équipes municipales."
Il refuse toutefois de tout ramener à cette seule dimension. La gestion des ordures reste trop souvent un choix politique de second rang, relégué derrière des enjeux jugés plus urgents. Sur l'idée de délocaliser les centres-villes, il se montre réservé : une telle opération poserait des questions sociales considérables pour des résultats souvent mitigés. Il préfère densifier l'existant et appliquer rigoureusement les plans d'urbanisme déjà en place. Sur le financement, il reconnaît que les moyens sont nécessaires, mais insuffisants sans suivi ni maintenance.
Enfin, il établit un lien direct entre déchets et climat. Les décharges à ciel ouvert libèrent du méthane, tandis que les pluies plus intenses aggravent les inondations.
"Plus le climat se dérègle, plus les événements pluvieux extrêmes se multiplient et plus les conséquences d'une gestion défaillante des déchets deviennent visibles et dramatiques pour les populations."
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtes Et pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!