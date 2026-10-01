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Gestion des déchets au Cameroun: les solutions existent

Gestion des déchets au Cameroun: les solutions existent

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Dans cette deuxième partie de Regards Honnêtes, Paul Ella poursuit son entretien avec Baudelaire Nguené, journaliste camerounais, pour explorer les solutions à... 01.10.2026, Sputnik Afrique

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Gestion des déchets au Cameroun: les solutions existent Sputnik Afrique Dans cette deuxième partie de Regards Honnêtes, Paul Ella poursuit son entretien avec Baudelaire Nguené, journaliste camerounais, pour explorer les solutions à la crise des déchets en Afrique, avec un focus sur le Cameroun.

Après le diagnostic posé dans la première partie, place aux remèdes. Valorisation énergétique, tri, sensibilisation, gouvernance : les pistes ne manquent pas. Mais pour l'expert, la clé réside d'abord dans la formation des populations. Sans elle, aucune technologie, aussi sophistiquée soit-elle, ne pourra fonctionner.Il plaide donc pour une sensibilisation qui parle concrètement au quotidien des ménages, en montrant les bénéfices directs qu'ils peuvent en tirer, notamment la cuisson au biogaz. La question de la gouvernance est tout aussi centrale, car la gestion des déchets est, selon lui, un véritable révélateur de la qualité d'un État.Il refuse toutefois de tout ramener à cette seule dimension. La gestion des ordures reste trop souvent un choix politique de second rang, relégué derrière des enjeux jugés plus urgents. Sur l'idée de délocaliser les centres-villes, il se montre réservé : une telle opération poserait des questions sociales considérables pour des résultats souvent mitigés. Il préfère densifier l'existant et appliquer rigoureusement les plans d'urbanisme déjà en place. Sur le financement, il reconnaît que les moyens sont nécessaires, mais insuffisants sans suivi ni maintenance.Enfin, il établit un lien direct entre déchets et climat. Les décharges à ciel ouvert libèrent du méthane, tandis que les pluies plus intenses aggravent les inondations.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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