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Accès des jeunes aux forces de responsabilité en Afrique: "La parole, ça s'arrache"

Accès des jeunes aux forces de responsabilité en Afrique: "La parole, ça s'arrache"

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Comment faire pour que la jeunesse et les femmes africaines ne soient plus de simples figurants ou des quotas symboliques, mais de véritables acteurs ayant un... 01.10.2026, Sputnik Afrique

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Accès des jeunes aux forces de responsabilité en Afrique: «La parole, ça s'arrache» Sputnik Afrique Comment faire pour que la jeunesse et les femmes africaines ne soient plus de simples figurants ou des quotas symboliques, mais de véritables acteurs ayant un poids réel sur l'avenir de nos communautés ?

Pour décortiquer ces barrières invisibles dans la nouvelle édition de Pouls et proposer des stratégies concrètes, Alexandre Kaboré, journaliste et expert en communication stratégique burkinabé, a livré:🗣️️️️️️ sa vision sur le mentorat intergénérationnel,🗣️️️️️️ l'éducation par les pairs,🗣️️️️️️ la nécessité de s'ancrer localement pour mieux rayonner.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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