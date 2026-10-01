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Accès des jeunes aux forces de responsabilité en Afrique: "La parole, ça s'arrache"
Accès des jeunes aux forces de responsabilité en Afrique: "La parole, ça s'arrache"
Sputnik Afrique
Comment faire pour que la jeunesse et les femmes africaines ne soient plus de simples figurants ou des quotas symboliques, mais de véritables acteurs ayant un... 01.10.2026, Sputnik Afrique
2026-10-01T16:52+0200
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Accès des jeunes aux forces de responsabilité en Afrique: «La parole, ça s'arrache»
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Comment faire pour que la jeunesse et les femmes africaines ne soient plus de simples figurants ou des quotas symboliques, mais de véritables acteurs ayant un poids réel sur l'avenir de nos communautés ?
Pour décortiquer ces barrières invisibles dans la nouvelle édition de Pouls et proposer des stratégies concrètes, Alexandre Kaboré, journaliste et expert en communication stratégique burkinabé, a livré:🗣️️️️️️ sa vision sur le mentorat intergénérationnel,🗣️️️️️️ l'éducation par les pairs,🗣️️️️️️ la nécessité de s'ancrer localement pour mieux rayonner.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Comment faire pour que la jeunesse et les femmes africaines ne soient plus de simples figurants ou des quotas symboliques, mais de véritables acteurs ayant un poids réel sur l'avenir de nos communautés ?
Pour décortiquer ces barrières invisibles dans la nouvelle édition de Pouls et proposer des stratégies concrètes, Alexandre Kaboré, journaliste et expert en communication stratégique burkinabé, a livré:
🗣️️️️️️ sa vision sur le mentorat intergénérationnel,
🗣️️️️️️ l'éducation par les pairs,
🗣️️️️️️ la nécessité de s'ancrer localement pour mieux rayonner.
"N'attendez plus de ne plus avoir peur pour commencer, qui est un sentiment présent chez tout leader. Transformez cette peur en préparation, connaissez votre communauté mieux que quiconque, et osez. Il n'y a personne de parfait pour le service de la communauté. [...] Si on ne prend pas notre place, quelqu'un d'autre décidera à notre place", insiste le fondateur d'associations de jeunesse et observateur privilégié des dynamiques panafricaines.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify