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Sommet Russie-Afrique: "Un renforcement attendu des liens entre la Russie et les pays africains"
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À l’approche du troisième sommet Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre à Moscou, les attentes sont nombreuses autour de l’avenir des relations entre la... 30.09.2026, Sputnik Afrique
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Sommet Russie-Afrique: "Un renforcement attendu des liens entre la Russie et les pays africains"
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À l’approche du troisième sommet Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre à Moscou, les attentes sont nombreuses autour de l’avenir des relations entre la Russie et le continent africain. Pour Abdoulaye Diallo, président du Réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, cette rencontre pourrait notamment permettre de consolider les partenariats existants et d’en ouvrir de nouveaux.
Selon Abdoulaye Diallo, le sommet devrait d’abord permettre de renforcer les relations déjà établies entre Moscou et plusieurs pays africains, notamment ceux de la Confédération des États du Sahel.L’intervenant estime également que l’expérience des trois pays de la Confédération de l’AES pourrait encourager d’autres États africains à développer leurs relations avec Moscou.Pour Abdoulaye Diallo, le sommet de Moscou revêt une importance particulière pour les perspectives de développement du continent, notamment à travers la diversification des partenariats.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Sommet Russie-Afrique: "Un renforcement attendu des liens entre la Russie et les pays africains"
À l’approche du troisième sommet Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre à Moscou, les attentes sont nombreuses autour de l’avenir des relations entre la Russie et le continent africain. Pour l'expert malien Abdoulaye Diallo, cette rencontre pourrait notamment permettre de consolider les partenariats existants et d’en ouvrir de nouveaux.
Selon Abdoulaye Diallo, le sommet devrait d’abord permettre de renforcer les relations déjà établies entre Moscou et plusieurs pays africains, notamment ceux de la Confédération des États du Sahel.
"Pendant ce sommet Russie-Afrique, il faut également s'attendre au renforcement des liens entre la Russie et les pays qui sont déjà partenaires. Il faut également s'attendre à ce que d'autres pays suivent la démarche également engagée par le pays, par exemple, du Sahel, dans le cadre du partenariat digital et dans le cadre des partenariats gagnant-gagnant entre la Russie et ces pays-là."
L’intervenant estime également que l’expérience des trois pays de la Confédération de l’AES pourrait encourager d’autres États africains à développer leurs relations avec Moscou.
"Les trois pays de la Confédération nouent de très bonnes relations avec la Russie et c'est sur la base même de ce partenariat et que beaucoup de pays africains ont été séduits par la sincérité, par le partenariat avec la Russie."
Pour Abdoulaye Diallo, le sommet de Moscou revêt une importance particulière pour les perspectives de développement du continent, notamment à travers la diversification des partenariats.
"Ce sommet, c'est d'une importance capitale pour le développement de l'Afrique. Parce qu'avec la Russie et d'autres pays qui font la même démarche que la Russie, je crois que l'Afrique pourra également développer son potentiel dans le cadre de beaucoup de choses."
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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