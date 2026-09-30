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Sommet Russie-Afrique: "Un renforcement attendu des liens entre la Russie et les pays africains"

Sommet Russie-Afrique: "Un renforcement attendu des liens entre la Russie et les pays africains"

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À l’approche du troisième sommet Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre à Moscou, les attentes sont nombreuses autour de l’avenir des relations entre la... 30.09.2026, Sputnik Afrique

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Sommet Russie-Afrique: "Un renforcement attendu des liens entre la Russie et les pays africains" Sputnik Afrique À l’approche du troisième sommet Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre à Moscou, les attentes sont nombreuses autour de l’avenir des relations entre la Russie et le continent africain. Pour Abdoulaye Diallo, président du Réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, cette rencontre pourrait notamment permettre de consolider les partenariats existants et d’en ouvrir de nouveaux.

Selon Abdoulaye Diallo, le sommet devrait d’abord permettre de renforcer les relations déjà établies entre Moscou et plusieurs pays africains, notamment ceux de la Confédération des États du Sahel.L’intervenant estime également que l’expérience des trois pays de la Confédération de l’AES pourrait encourager d’autres États africains à développer leurs relations avec Moscou.Pour Abdoulaye Diallo, le sommet de Moscou revêt une importance particulière pour les perspectives de développement du continent, notamment à travers la diversification des partenariats.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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