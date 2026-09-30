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Neutralité suisse rejetée: l'ukrainisation dépasse les frontières de l'UE
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Dans cette émission de Sans Détour sur Radio Sputnik Afrique, Karine Bechet reçoit Pierre-Antoine Plaquevent, auteur et analyste politique, pour examiner la... 30.09.2026, Sputnik Afrique
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Neutralité suisse rejetée: l'ukrainisation dépasse les frontières de l'UE
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Dans cette émission de Sans Détour sur Radio Sputnik Afrique, Karine Bechet reçoit Pierre-Antoine Plaquevent, auteur et analyste politique, pour examiner la manière dont le conflit ukrainien transforme l'Union européenne et déborde ses frontières.
Le 3 juin 2026, l'Union européenne a donné son feu vert à la relance du processus d'adhésion de l'Ukraine, un dossier qui soulève de nombreuses questions. Alors que l'unanimité des États membres est requise pour avancer, des discussions évoquent le recours à une majorité qualifiée ou la création de blocs internes à plusieurs niveaux, ce qui modifierait en profondeur la nature même de l'Union et la souveraineté de certains États.Reste à savoir si ce résultat préfigure une implication accrue de Berne dans le conflit ukrainien. La question dépasse le seul cadre helvétique: elle interroge la possibilité même, pour un pays européen, de se tenir à l'écart d'une confrontation qui semble gagner l'ensemble du continent. Pierre-Antoine Plaquevent, invité de cette émission, reviendra sur les ressorts de ce vote et sur ce qu'il révèle de l'évolution de l'ordre européen.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Dans cette émission de Sans Détour sur Radio Sputnik Afrique, Karine Bechet reçoit Pierre-Antoine Plaquevent, auteur et analyste politique, pour examiner la manière dont le conflit ukrainien transforme l'Union européenne et déborde ses frontières.
Le 3 juin 2026, l'Union européenne a donné son feu vert à la relance du processus d'adhésion de l'Ukraine, un dossier qui soulève de nombreuses questions. Alors que l'unanimité des États membres est requise pour avancer, des discussions évoquent le recours à une majorité qualifiée ou la création de blocs internes à plusieurs niveaux, ce qui modifierait en profondeur la nature même de l'Union et la souveraineté de certains États.
Reste à savoir si ce résultat préfigure une implication accrue de Berne dans le conflit ukrainien. La question dépasse le seul cadre helvétique: elle interroge la possibilité même, pour un pays européen, de se tenir à l'écart d'une confrontation qui semble gagner l'ensemble du continent. Pierre-Antoine Plaquevent, invité de cette émission, reviendra sur les ressorts de ce vote et sur ce qu'il révèle de l'évolution de l'ordre européen.
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