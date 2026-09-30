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Chaos au Sahel, tensions à Alger: que cherchent les Émirats en Afrique ?
Chaos au Sahel, tensions à Alger: que cherchent les Émirats en Afrique ?
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Entre tensions avec Alger, bouleversements au Sahel et conflit au Soudan, quelle est la véritable stratégie des Émirats arabes unis en Afrique ? Au micro de... 30.09.2026, Sputnik Afrique
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Chaos au Sahel, tensions à Alger: que cherchent les Émirats en Afrique ?
Sputnik Afrique
Entre tensions avec Alger, bouleversements au Sahel et conflit au Soudan, quelle est la véritable stratégie des Émirats arabes unis en Afrique ? Au micro de Sputnik Afrique, un géopolitologue tunisien décrypte ces jeux d'influence et la question centrale de la souveraineté.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, le géopolitologue et enseignant à l’École de guerre de Tunis Rafaa Tabib revient sur la montée en puissance des Émirats arabes unis dans une Afrique traversée par de profondes recompositions géopolitiques.Pour lui, le retrait progressif de certaines puissances occidentales, l’effondrement de l’État libyen et la fragmentation des espaces sahariens et sahéliens ont ouvert de nouveaux espaces d’influence, désormais convoités par plusieurs acteurs régionaux et internationaux.Selon Rafaa Tabib, cette transformation ne peut pas être comprise pays par pays: le Soudan, la Libye, le Sahel et le Maghreb forment, à ses yeux, un même espace stratégique, où les enjeux sécuritaires, migratoires, économiques et militaires se répondent. Il insiste ainsi sur la nécessité pour les États africains de penser leur environnement régional de manière collective, car, affirme-t-il, les puissances extérieures regardent déjà cette région comme un ensemble interdépendant.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Chaos au Sahel, tensions à Alger: que cherchent les Émirats en Afrique ?
Entre tensions avec Alger, bouleversements au Sahel et conflit au Soudan, quelle est la véritable stratégie des Émirats arabes unis en Afrique ? Au micro de Sputnik Afrique, un géopolitologue tunisien décrypte ces jeux d'influence et la question centrale de la souveraineté.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain,
le géopolitologue et enseignant à l’École de guerre de Tunis Rafaa Tabib revient sur la montée en puissance
des Émirats arabes unis dans une Afrique traversée par de profondes recompositions géopolitiques.
Pour lui, le retrait progressif de certaines puissances occidentales, l’effondrement de l’État libyen et la fragmentation des espaces sahariens et sahéliens ont ouvert de nouveaux espaces d’influence, désormais convoités par plusieurs acteurs régionaux et internationaux.
Selon Rafaa Tabib, cette transformation ne peut pas être comprise pays par pays: le Soudan, la Libye, le Sahel et le Maghreb forment, à ses yeux, un même espace stratégique, où les enjeux sécuritaires, migratoires, économiques et militaires se répondent. Il insiste ainsi sur la nécessité pour les États africains de penser leur environnement régional de manière collective, car, affirme-t-il, les puissances extérieures regardent déjà cette région comme un ensemble interdépendant.
“Sinon, il va y avoir toujours des partis ou des ONG ou des financements ailleurs et qui vont faire la politique. Oui, c'est pour ça que j'insiste énormément sur la question de la souveraineté, parce que quand il y a souveraineté, il y a développement. Et quand il y a l'absence de souveraineté, il y a nécessairement une intervention étrangère qui va faire de sorte que ce pays soit vassalisé”, insiste Rafaa Tabib.
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