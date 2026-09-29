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"Emmanuel Macron ne veut pas comprendre la dynamique populaire dans le Sahel"
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Le Premier ministre nigérien à l'Onu, a tenu pour responsable la France et l'Ukraine face à la situation sécuritaire dans le Sahel. Pour Sputnik Afrique... 29.09.2026, Sputnik Afrique
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"Emmanuel Macron ne veut pas comprendre la dynamique populaire dans le Sahel"
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Le Premier ministre nigérien à l'Onu, a tenu pour responsable la France et l'Ukraine face à la situation sécuritaire dans le Sahel. Pour Sputnik Afrique, Alassane Aboubakar, directeur général de la Compagnie sahélienne d'études et de réalisation d'infrastructures au Niger, est revenu sur cette prise de parole du chef du gouvernement nigérien.
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"Emmanuel Macron ne veut pas comprendre la dynamique populaire dans le Sahel"
Le Premier ministre nigérien à l'Onu, a tenu pour responsable la France et l'Ukraine face à la situation sécuritaire dans le Sahel. Pour Sputnik Afrique, Alassane Aboubakar, directeur général de la Compagnie sahélienne d'études et de réalisation d'infrastructures au Niger, est revenu sur cette prise de parole du chef du gouvernement nigérien.
"Nous avons compris que puisque la France est têtue, elle ne peut pas comprendre ou bien du moins le gouvernement français ou Macron est têtu, il ne veut pas comprendre cette dynamique populaire. Il faut qu'on l'apporte sur la place publique pour que tout le monde comprenne, parce qu'après, ce serait encore plus tard", a déclaré au micro de Zone de Contact M.Aboubakar.
"Comme l'a dit le Premier ministre, il y a eu deux poids deux mesures. Ils se croient tout permis. Parce que pour arriver à cette extrémité, ce n'est pas aujourd'hui que les règles des Nations Unies ont été violées. Maintenant, il appartient au Niger et aux autres pays de l'AES d'aller un peu plus loin dans leurs revendications pour que le système des Nations Unies se mette au sérieux, au même titre qu'il se mette au sérieux sur d'autres champs d'action", a ajouté l'expert nigérien.
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