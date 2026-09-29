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"Emmanuel Macron ne veut pas comprendre la dynamique populaire dans le Sahel"

"Emmanuel Macron ne veut pas comprendre la dynamique populaire dans le Sahel"

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Le Premier ministre nigérien à l'Onu, a tenu pour responsable la France et l'Ukraine face à la situation sécuritaire dans le Sahel. Pour Sputnik Afrique... 29.09.2026, Sputnik Afrique

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"Emmanuel Macron ne veut pas comprendre la dynamique populaire dans le Sahel" Sputnik Afrique Le Premier ministre nigérien à l'Onu, a tenu pour responsable la France et l'Ukraine face à la situation sécuritaire dans le Sahel. Pour Sputnik Afrique, Alassane Aboubakar, directeur général de la Compagnie sahélienne d'études et de réalisation d'infrastructures au Niger, est revenu sur cette prise de parole du chef du gouvernement nigérien.

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