https://fr.sputniknews.africa/20260928/poursuis-ton-reve-quatre-jeunes-africains-racontent-leur-avenir-depuis-ekaterinbourg-1089515532.html

“Poursuis ton rêve”: quatre jeunes Africains racontent leur avenir depuis Ekaterinbourg

“Poursuis ton rêve”: quatre jeunes Africains racontent leur avenir depuis Ekaterinbourg

Sputnik Afrique

Près de 10.000 jeunes de 191 pays se sont retrouvés à Ekaterinbourg en Russie pour le Festival international de la Jeunesse. Sur les ondes de Sputnik Afrique... 28.09.2026, Sputnik Afrique

2026-09-28T12:14+0200

2026-09-28T12:14+0200

2026-09-28T12:14+0200

avenir souverain

podcasts

russie

afrique

jeunes

festival mondial de la jeunesse

festival

éducation

coopération

tchad

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/1c/1089515356_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_daa329ec736f4a6fdea23a8bc345c542.jpg

“Poursuis ton rêve”: quatre jeunes Africains racontent leur avenir depuis Ekaterinbourg Sputnik Afrique Près de 10.000 jeunes de 191 pays se sont retrouvés à Ekaterinbourg en Russie pour le Festival international de la Jeunesse. Sur les ondes de Sputnik Afrique, quatre jeunes Africains racontent leurs rêves, leurs engagements et ce que cette rencontre mondiale a changé dans leur regard.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous vous emmenons à Ekaterinbourg, où près de 10.000 jeunes venus de 191 pays se sont retrouvés autour d’un même slogan: “Poursuis ton rêve”. Parmi eux, quatre Africains racontent, chacun à sa manière, ce que signifie construire l’avenir.Léonard Gamaygue, enseignant tchadien, revient sur cette école qu’il a créée en 2019 sous un arbre pour permettre à des enfants nomades d’accéder à l’éducation. Yusra Sikouri, enseignante béninoise, raconte son émotion face à la diversité du festival et à ces rencontres qui, selon elle, permettent de dépasser les frontières et les préjugés. Prince Buanga, journaliste centrafricain, insiste sur la nécessité pour les Africains de raconter eux-mêmes leur continent et de porter leur propre voix dans le monde. Quant à Toussaint Dansia, informaticien et entrepreneur tchadien, il découvre à Ekaterinbourg une Russie qu’il décrit à travers ses infrastructures, ses technologies et les rencontres humaines.Des parcours différents, mais une même conviction: l’avenir ne se construit pas seulement dans les grandes institutions. Il se construit aussi dans une salle de classe, dans un village, dans une rédaction, dans une entreprise et dans les rencontres entre les peuples.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

russie

afrique

tchad

bénin

république centrafricaine

sud global

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, russie, afrique, jeunes, festival mondial de la jeunesse, festival, éducation, coopération, tchad, bénin, république centrafricaine, sud global, innovations, technologies, аудио