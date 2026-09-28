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Avenir souverain
Traditions ressuscitées, nature préservée, peuples relevés. L’émancipation de l’Afrique passe d’abord par la prise de conscience de ses forces. Retrouvez les témoignages de celles et ceux qui bâtissent un avenir de liberté et de dignité humaine.
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“Poursuis ton rêve”: quatre jeunes Africains racontent leur avenir depuis Ekaterinbourg
“Poursuis ton rêve”: quatre jeunes Africains racontent leur avenir depuis Ekaterinbourg
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Près de 10.000 jeunes de 191 pays se sont retrouvés à Ekaterinbourg en Russie pour le Festival international de la Jeunesse. Sur les ondes de Sputnik Afrique... 28.09.2026, Sputnik Afrique
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“Poursuis ton rêve”: quatre jeunes Africains racontent leur avenir depuis Ekaterinbourg
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Près de 10.000 jeunes de 191 pays se sont retrouvés à Ekaterinbourg en Russie pour le Festival international de la Jeunesse. Sur les ondes de Sputnik Afrique, quatre jeunes Africains racontent leurs rêves, leurs engagements et ce que cette rencontre mondiale a changé dans leur regard.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous vous emmenons à Ekaterinbourg, où près de 10.000 jeunes venus de 191 pays se sont retrouvés autour d’un même slogan: “Poursuis ton rêve”. Parmi eux, quatre Africains racontent, chacun à sa manière, ce que signifie construire l’avenir.Léonard Gamaygue, enseignant tchadien, revient sur cette école qu’il a créée en 2019 sous un arbre pour permettre à des enfants nomades d’accéder à l’éducation. Yusra Sikouri, enseignante béninoise, raconte son émotion face à la diversité du festival et à ces rencontres qui, selon elle, permettent de dépasser les frontières et les préjugés. Prince Buanga, journaliste centrafricain, insiste sur la nécessité pour les Africains de raconter eux-mêmes leur continent et de porter leur propre voix dans le monde. Quant à Toussaint Dansia, informaticien et entrepreneur tchadien, il découvre à Ekaterinbourg une Russie qu’il décrit à travers ses infrastructures, ses technologies et les rencontres humaines.Des parcours différents, mais une même conviction: l’avenir ne se construit pas seulement dans les grandes institutions. Il se construit aussi dans une salle de classe, dans un village, dans une rédaction, dans une entreprise et dans les rencontres entre les peuples.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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“Poursuis ton rêve”: quatre jeunes Africains racontent leur avenir depuis Ekaterinbourg

12:14 28.09.2026
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“Poursuis ton rêve”: quatre jeunes Africains racontent leur avenir depuis Ekaterinbourg
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Près de 10.000 jeunes de 191 pays se sont retrouvés à Ekaterinbourg en Russie pour le Festival international de la Jeunesse. Sur les ondes de Sputnik Afrique, quatre jeunes Africains racontent leurs rêves, leurs engagements et ce que cette rencontre mondiale a changé dans leur regard.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous vous emmenons à Ekaterinbourg, où près de 10.000 jeunes venus de 191 pays se sont retrouvés autour d’un même slogan: “Poursuis ton rêve”. Parmi eux, quatre Africains racontent, chacun à sa manière, ce que signifie construire l’avenir.
Léonard Gamaygue, enseignant tchadien, revient sur cette école qu’il a créée en 2019 sous un arbre pour permettre à des enfants nomades d’accéder à l’éducation. Yusra Sikouri, enseignante béninoise, raconte son émotion face à la diversité du festival et à ces rencontres qui, selon elle, permettent de dépasser les frontières et les préjugés. Prince Buanga, journaliste centrafricain, insiste sur la nécessité pour les Africains de raconter eux-mêmes leur continent et de porter leur propre voix dans le monde. Quant à Toussaint Dansia, informaticien et entrepreneur tchadien, il découvre à Ekaterinbourg une Russie qu’il décrit à travers ses infrastructures, ses technologies et les rencontres humaines.
Des parcours différents, mais une même conviction: l’avenir ne se construit pas seulement dans les grandes institutions. Il se construit aussi dans une salle de classe, dans un village, dans une rédaction, dans une entreprise et dans les rencontres entre les peuples.

“Mais j'ai toujours pensé que l'avenir ne peut se construire qu'à travers l'éducation. Et il y a de très nombreux enfants nomades du Tchad qui ne vont pas à l'école et ce n'est pas bien pour l'avenir du Tchad, de l'Afrique, sinon du monde entier. Donc j'ai pensé que dans cette vision-là, je pouvais contribuer. Et c'est donc comme ça que j'ai décidé de me mettre à leur disposition parce que je pense que c'est à travers l'éducation, sinon à travers l'éducation uniquement, que nous pouvons bâtir un monde meilleur”, a affirmé Léonard Gamaygue, enseignant tchadien.

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