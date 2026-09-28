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Phenomeno: la drill malienne au service du panafricanisme

Phenomeno: la drill malienne au service du panafricanisme

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Comment un jeune artiste malien transforme-t-il la drill en hymne de fierté africaine et devient-il le pont culturel entre Bamako et Moscou? Dans ce nouvel... 28.09.2026, Sputnik Afrique

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Phenomeno : la drill malienne au service du panafricanisme Sputnik Afrique Comment un jeune artiste malien transforme-t-il la drill en hymne de fierté africaine et devient-il le pont culturel entre Bamako et Moscou? Dans ce nouvel épisode de Pouls le rappeur et influenceur Phenomeno revient sur:

🌍 L'héritage de Kwame Nkrumah pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui;🎶 La création d'un style unique, mix de rythmes russes et de racines maliennes;💪 Son parcours de self-made man;🤝 Son rôle de pont entre l'Afrique et la Russie;Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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