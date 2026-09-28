https://fr.sputniknews.africa/20260928/phenomeno-la-drill-malienne-au-service-du-panafricanisme-1089516497.html
Phenomeno: la drill malienne au service du panafricanisme
Phenomeno: la drill malienne au service du panafricanisme
Sputnik Afrique
Comment un jeune artiste malien transforme-t-il la drill en hymne de fierté africaine et devient-il le pont culturel entre Bamako et Moscou? Dans ce nouvel... 28.09.2026, Sputnik Afrique
2026-09-28T12:40+0200
2026-09-28T12:40+0200
2026-09-28T12:40+0200
pouls
rap
mali
russie
podcasts
musique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/1c/1089516329_0:0:1672:941_1920x0_80_0_0_eba15919a45a051d9cde1bf96ff4ae14.png
Phenomeno : la drill malienne au service du panafricanisme
Sputnik Afrique
Comment un jeune artiste malien transforme-t-il la drill en hymne de fierté africaine et devient-il le pont culturel entre Bamako et Moscou? Dans ce nouvel épisode de Pouls le rappeur et influenceur Phenomeno revient sur:
🌍 L'héritage de Kwame Nkrumah pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui;🎶 La création d'un style unique, mix de rythmes russes et de racines maliennes;💪 Son parcours de self-made man;🤝 Son rôle de pont entre l'Afrique et la Russie;Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
mali
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/1c/1089516329_417:0:1672:941_1920x0_80_0_0_511a43c177bbd1955814cb791bb667f6.png
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
rap, mali, russie, podcasts, musique, аудио
rap, mali, russie, podcasts, musique, аудио
Phenomeno: la drill malienne au service du panafricanisme
Comment un jeune artiste malien transforme-t-il la drill en hymne de fierté africaine et devient-il le pont culturel entre Bamako et Moscou? Dans ce nouvel épisode de Pouls le rappeur et influenceur Phenomeno revient sur:
🌍 L'héritage de Kwame Nkrumah pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui;
🎶 La création d'un style unique, mix de rythmes russes et de racines maliennes;
💪 Son parcours de self-made man;
🤝 Son rôle de pont entre l'Afrique et la Russie;
"On n'est pas obligé de quitter l'Afrique pour réussir. On a une culture très riche, un continent très grand. Si nous, jeunesse africaine, on est soudée, on n'a rien à envier à personne."
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify