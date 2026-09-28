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Nouvelle carte du monde à l'ONU: une vraie victoire pour l'Afrique?

Nouvelle carte du monde à l'ONU: une vraie victoire pour l'Afrique?

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Albert Anatole Ayissi, journaliste, communicateur et panafricaniste camerounais, pour analyser la... 28.09.2026, Sputnik Afrique

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Nouvelle carte du monde à l'ONU: une vraie victoire pour l'Afrique? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Paul Ella reçoit Albert Anatole Ayissi, journaliste, communicateur et panafricaniste camerounais, pour analyser la résolution historique adoptée par l'ONU le 4 septembre 2026, qui met fin à près de 450 ans d'hégémonie de la projection de Mercator.

Cette projection, utilisée partout dans le monde depuis le XVIe siècle, présentait l'Afrique comme ayant quasiment la même taille que le Groenland, alors qu'elle est en réalité 15 fois plus grande. Une falsification lourde de sens, rappelle notre invité, qui replace cette décision dans un contexte historique bien précis.Portée par le Togo et soutenue par l'Union africaine, cette résolution fait suite à celle du 25 mars 2026, qui faisait de l'esclavage le crime le plus grave contre l'humanité. Deux avancées qui, selon l'expert, témoignent d'une prise de conscience progressive des dirigeants africains, même s'il refuse de tomber dans la naïveté.Interrogé sur le vote solitaire des États-Unis contre cette résolution, il se montre sans ambiguïté sur les motivations de Washington.Pour lui, cette nouvelle cartographie s'inscrit dans la construction irréversible d'un monde multipolaire. Mais l'Afrique ne doit pas s'arrêter en si bon chemin: il appelle à exiger une meilleure représentativité au Conseil de sécurité de l'ONU et à réclamer des réparations pour les crimes de la colonisation et de l'esclavage.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

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