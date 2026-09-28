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Nigeria: Dangote entre en bourse, le nouveau défi pour la souveraineté industrielle africaine?

Nigeria: Dangote entre en bourse, le nouveau défi pour la souveraineté industrielle africaine?

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La raffinerie Dangote lance une offre portant sur 4,1 milliards d’actions à 525 nairas chacune. L’opération doit permettre de lever environ 2 150 milliards de... 28.09.2026, Sputnik Afrique

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Nigeria: Dangote entre en bourse, le nouveau défi pour la souveraineté industrielle africaine? Sputnik Afrique La raffinerie Dangote lance une offre portant sur 4,1 milliards d’actions à 525 nairas chacune. L’opération doit permettre de lever environ 2 150 milliards de nairas, soit près de 1,6 milliard de dollars. La société souhaite également donner une place importante aux investisseurs particuliers.

Dans cet épisode, L’Étendard revient sur l’entrée en bourse de la raffinerie Dangote. Mais une interrogation a suscité notre attention. Le parcours de Dangote peut-il contribuer à faire évoluer une vision africaine vers un entrepreneuriat davantage orienté vers la création de grandes entreprises?C’est avec cette réflexion que nous avons reçu l’afropreuneur congolais et créateur de réseaux d’influence Batoumeni Précieux.Selon lui, l'entrée en bourse de la raffinerie Dangote est inspirante pour les entrepreneurs africains.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici

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