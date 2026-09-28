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Les Peuls de Centrafrique: acteurs de paix et moteurs économiques

Les Peuls de Centrafrique: acteurs de paix et moteurs économiques

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Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Jérémie Oualanda-Yandia reçoit le Dr Dahirou Amadou, maître assistant à l'Université de Bangui et président... 28.09.2026, Sputnik Afrique

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Les Peuls de Centrafrique: acteurs de paix et moteurs économiques Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Jérémie Oualanda-Yandia reçoit le Dr Dahirou Amadou, maître assistant à l'Université de Bangui et président fondateur de l'ONG Awdi Leadership, pour analyser le rôle de la communauté peule en République centrafricaine.

Présente dans le pays depuis les années 1960, cette communauté a longtemps été perçue comme une population à part. Pourtant, son histoire est celle d'une intégration progressive et d'une contribution majeure à la paix et à l'économie nationale. L'expert tient d'abord à corriger une idée reçue tenace, véhiculée par certains discours.Loin des clichés, il rappelle que la culture peule repose sur des valeurs de respect et de convivialité, incarnées par la "pulaaku", cet art de vivre ensemble qui enseigne à ne jamais insulter ni agacer autrui. Une richesse culturelle qui, selon lui, constitue une part essentielle du patrimoine centrafricain. Face aux crises successives qui ont déchiré le pays, les leaders de cette communauté ont joué un rôle clé de médiation entre le gouvernement et les groupes armés, notamment les 3R et l'UPC.Aujourd'hui, à travers son ONG Awdi Leadership, le Dr Amadou œuvre pour l'éducation des enfants peuls, la promotion des femmes et la réinsertion économique des jeunes. Il lance un appel pressant aux partenaires et au gouvernement.

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