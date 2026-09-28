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"La philosophie des BRICS est anticoloniale et repose sur le respect mutuel et la souveraineté"
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Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, analyse le changement de paradigme dans les... 28.09.2026, Sputnik Afrique
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"La philosophie des BRICS est anticoloniale et repose sur le respect mutuel et la souveraineté"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, analyse le changement de paradigme dans les relations internationales impulsé par les BRICS lors de leur dernier sommet à New Delhi.
Selon le colonel Régis Chamagne, les mesures techniques proposées par les BRICS pour sortir de la domination économique et normative imposée par les pays occidentaux relèvent d’une conception des rapports entre États fondée sur le respect mutuel et la souveraineté nationale, à l’opposé d’une vision colonialiste et néocolonialiste du monde.À ses yeux, la pluralité des civilisations constitue le cœur stratégique et philosophique des BRICS, le "petit diamant" qui unit l’ensemble. Il explique que l’absence de l’Europe dans la déclaration finale des BRICS reflète l’absence de l’Europe en tant qu’acteur géopolitique actuel.Il réitère sa conviction, déjà exprimée à l’antenne, que l’Union européenne disparaîtra au profit des nations européennes retrouvant leur souveraineté, probablement à la suite d’un large mouvement de changement de régime en Europe. La diversité des pays européens se reflétera alors dans les politiques extérieures menées par chacun d’eux.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"La philosophie des BRICS est anticoloniale et repose sur le respect mutuel et la souveraineté"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, analyse le changement de paradigme dans les relations internationales impulsé par les BRICS lors de leur dernier sommet à New Delhi.
Selon le colonel Régis Chamagne, les mesures techniques proposées par les BRICS pour sortir de la domination économique et normative imposée par les pays occidentaux relèvent d’une conception des rapports entre États fondée sur le respect mutuel et la souveraineté nationale, à l’opposé d’une vision colonialiste et néocolonialiste du monde.
À ses yeux, la pluralité des civilisations constitue le cœur stratégique et philosophique des BRICS, le "petit diamant" qui unit l’ensemble. Il explique que l’absence de l’Europe dans la déclaration finale des BRICS reflète l’absence de l’Europe en tant qu’acteur géopolitique actuel.
"Par nature, la philosophie des BRICS est anticoloniale puisqu’elle repose sur le respect mutuel et la souveraineté des nations. Elle a donc des points communs avec la conférence de Bandung des pays non alignés, c’est‑à‑dire libre", a affirmé le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, analyste militaire et géopolitique.
Il réitère sa conviction, déjà exprimée à l’antenne, que l’Union européenne disparaîtra au profit des nations européennes retrouvant leur souveraineté, probablement à la suite d’un large mouvement de changement de régime en Europe. La diversité des pays européens se reflétera alors dans les politiques extérieures menées par chacun d’eux.
"Ce concept a été énoncé par Vladimir Poutine, citant Franklin Roosevelt, à la conférence de Munich, le 10 février 2007. Le fait intéressant est que les autres pays des BRICS adoptent ce principe, eux qui étaient assez loin du monde bipolaire et de l’élargissement de l’Otan qui a fait suite à la fin de l’URSS", a estimé l’analyste militaire et géopolitique.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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