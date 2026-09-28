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"La philosophie des BRICS est anticoloniale et repose sur le respect mutuel et la souveraineté"

"La philosophie des BRICS est anticoloniale et repose sur le respect mutuel et la souveraineté"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, analyse le changement de paradigme dans les... 28.09.2026, Sputnik Afrique

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"La philosophie des BRICS est anticoloniale et repose sur le respect mutuel et la souveraineté" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, analyse le changement de paradigme dans les relations internationales impulsé par les BRICS lors de leur dernier sommet à New Delhi.

Selon le colonel Régis Chamagne, les mesures techniques proposées par les BRICS pour sortir de la domination économique et normative imposée par les pays occidentaux relèvent d’une conception des rapports entre États fondée sur le respect mutuel et la souveraineté nationale, à l’opposé d’une vision colonialiste et néocolonialiste du monde.À ses yeux, la pluralité des civilisations constitue le cœur stratégique et philosophique des BRICS, le "petit diamant" qui unit l’ensemble. Il explique que l’absence de l’Europe dans la déclaration finale des BRICS reflète l’absence de l’Europe en tant qu’acteur géopolitique actuel.Il réitère sa conviction, déjà exprimée à l’antenne, que l’Union européenne disparaîtra au profit des nations européennes retrouvant leur souveraineté, probablement à la suite d’un large mouvement de changement de régime en Europe. La diversité des pays européens se reflétera alors dans les politiques extérieures menées par chacun d’eux.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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