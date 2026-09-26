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"Les BRICS sont une alternative à la globalisation occidentale dominée par les États-Unis"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopolitologue Pierre-Emmanuel Thomann, professeur invité à l’Académie diplomatique des affaires étrangères de... 26.09.2026, Sputnik Afrique
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"Les BRICS sont une alternative à la globalisation occidentale dominée par les États-Unis"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopolitologue Pierre-Emmanuel Thomann, professeur invité à l’Académie diplomatique des affaires étrangères de Russie, explique comment va évoluer l'architecture de gouvernance mondiale, notamment au sein de ses institutions: l'Onu, le Conseil de sécurité, le FMI… à l'aune de l'émergence des BRICS.
Pierre-Emmanuel Thomann souligne également que la réforme du système multilatéral est très difficile. Même au sein du monde occidental, les États-Unis, par exemple, ne souhaitent pas élargir le Conseil de sécurité à l’Allemagne, craignant un poids trop grand pour les Européens. Selon lui, le monde se divise en deux systèmes:À ses yeux, le système évoluera surtout au gré des crises géopolitiques et des mutations des rapports de forces. Toutefois, au sein de mécanismes multilatéraux alternatifs comme les BRICS et l’OCS, les États cherchent à régler leurs différends sans passer par un tiers — les États-Unis — qu’il décrit comme cherchant à ralentir la multipolarité et à préserver le "rêve unipolaire".Dans la même logique, le professeur Thomann indique que les BRICS et leurs institutions parallèles incarnent le monde multipolaire: s’il existe entre eux des sensibilités géopolitiques différentes, tous s’accordent à refuser tout monopole "occidentaliste" dans le système international, c’est‑à‑dire à rejeter le monde unipolaire porté par les États-Unis.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Les BRICS sont une alternative à la globalisation occidentale dominée par les États-Unis"
14:34 26.09.2026 (Mis à jour: 14:34 28.09.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopolitologue Pierre-Emmanuel Thomann, professeur invité à l’Académie diplomatique des affaires étrangères de Russie, explique comment va évoluer l'architecture de gouvernance mondiale, notamment au sein de ses institutions: l'Onu, le Conseil de sécurité, le FMI… à l'aune de l'émergence des BRICS.
Pierre-Emmanuel Thomann souligne également que la réforme du système multilatéral est très difficile. Même au sein du monde occidental, les États-Unis, par exemple, ne souhaitent pas élargir le Conseil de sécurité à l’Allemagne, craignant un poids trop grand pour les Européens. Selon lui, le monde se divise en deux systèmes:
d’un côté, un système dominé par les États-Unis et leurs alliés alignés;
de l’autre, le système des BRICS
, qui fonctionne selon la logique d’un monde multipolaire.
À ses yeux, le système évoluera surtout au gré des crises géopolitiques et des mutations des rapports de forces. Toutefois, au sein de mécanismes multilatéraux alternatifs comme les BRICS et l’OCS, les États cherchent à régler leurs différends sans passer par un tiers — les États-Unis — qu’il décrit comme cherchant à ralentir la multipolarité et à préserver le "rêve unipolaire".
"Les BRICS sont une alternative à la globalisation occidentale dominée par les États-Unis, pour promouvoir la multipolarité, et non pas destinés à la remplacer par une nouvelle unipolarité dominée par ses pays membres", a affirmé le géopolitologue.
Dans la même logique, le professeur Thomann indique que les BRICS et leurs institutions parallèles incarnent le monde multipolaire: s’il existe entre eux des sensibilités géopolitiques différentes, tous s’accordent à refuser tout monopole "occidentaliste" dans le système international, c’est‑à‑dire à rejeter le monde unipolaire porté par les États-Unis.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!