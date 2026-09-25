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Quand les Européens construisent le mythe de la "menace russe"

Quand les Européens construisent le mythe de la "menace russe"

Sputnik Afrique

Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu, les élections législatives... 25.09.2026, Sputnik Afrique

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Quand les Européens construisent le mythe de la "menace russe" Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu, les élections législatives en Russie, la fameuse "menace russe" en Europe et la démystification du Fake de "Boutcha".

Selon Karine Bechet, les élections législatives en Russie marquent la consolidation de la société autour du pouvoir, ainsi qu’un renouvellement des élites, avec l’élections de vétérans.Les Occidentaux n’ont pas réussi à empêcher le déroulement normal du processus, malgré les frappes, les pressions et les attaques informatiques sans précédent, ni à délégitimer les institutions. Pour Karine Bechet, avec un taux de participation autour de 80% dans les nouveaux territoires:Pendant ce temps, les Européens se focalisent sur la soi-disant "menace russe", dite "hybride":Le ministère russe des Affaires étrangères a présenté les preuves de la mise en scène par les Atlantistes du fameux "massacre de Boutcha", où la Russie était accusée d’avoir assassiné 509 habitants, lors du retrait de l’armée, alors qu’une grande partie d’entre eux sont des combattants ukrainiens, des habitants d’autres localités, etc.Comme le rappelle Karine Bechet:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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