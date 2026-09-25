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Quand les Européens construisent le mythe de la "menace russe"
Quand les Européens construisent le mythe de la "menace russe"
Sputnik Afrique
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu, les élections législatives... 25.09.2026, Sputnik Afrique
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Quand les Européens construisent le mythe de la "menace russe"
Sputnik Afrique
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu, les élections législatives en Russie, la fameuse "menace russe" en Europe et la démystification du Fake de "Boutcha".
Selon Karine Bechet, les élections législatives en Russie marquent la consolidation de la société autour du pouvoir, ainsi qu’un renouvellement des élites, avec l’élections de vétérans.Les Occidentaux n’ont pas réussi à empêcher le déroulement normal du processus, malgré les frappes, les pressions et les attaques informatiques sans précédent, ni à délégitimer les institutions. Pour Karine Bechet, avec un taux de participation autour de 80% dans les nouveaux territoires:Pendant ce temps, les Européens se focalisent sur la soi-disant "menace russe", dite "hybride":Le ministère russe des Affaires étrangères a présenté les preuves de la mise en scène par les Atlantistes du fameux "massacre de Boutcha", où la Russie était accusée d’avoir assassiné 509 habitants, lors du retrait de l’armée, alors qu’une grande partie d’entre eux sont des combattants ukrainiens, des habitants d’autres localités, etc.Comme le rappelle Karine Bechet:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Quand les Européens construisent le mythe de la "menace russe"
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu, les élections législatives en Russie, la fameuse "menace russe" en Europe et la démystification du Fake de "Boutcha".
Selon Karine Bechet, les élections législatives en Russie marquent la consolidation de la société autour du pouvoir, ainsi qu’un renouvellement des élites, avec l’élections de vétérans.
Les Occidentaux n’ont pas réussi à empêcher le déroulement normal du processus, malgré les frappes, les pressions et les attaques informatiques sans précédent, ni à délégitimer les institutions. Pour Karine Bechet, avec un taux de participation autour de 80% dans les nouveaux territoires:
"Ça montre que les gens se sentent Russes et ils l'ont déclaré. Et ils profitent de cette opportunité."
Pendant ce temps, les Européens se focalisent sur la soi-disant "menace russe", dite "hybride":
"J'aime beaucoup "hybride", parce que ça ne veut rien dire. C'est un peu quand vous ne pouvez pas dire que la Russie présenterait une menace militaire, puisqu'elle n'en représente pas, vous dites que cette menace est hybride, ce qui permet de justifier que vous, par contre, vous développez un potentiel militaire contre la Russie. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un véritable parallèle et donc je ne suis pas sûre que ça justifie."
Le ministère russe des Affaires étrangères a présenté les preuves de la mise en scène par les Atlantistes du fameux "massacre de Boutcha", où la Russie était accusée d’avoir assassiné 509 habitants, lors du retrait de l’armée, alors qu’une grande partie d’entre eux sont des combattants ukrainiens, des habitants d’autres localités, etc.
Comme le rappelle Karine Bechet:
"Il s'est passé que deux semaines à peu près après le départ de l'armée russe, vous avez en même temps des caméras et des officiels occidentaux, c'est-à-dire que pendant deux semaines, la localité a été sous contrôle de l'armée atlantico-ukrainienne, qui ont débarqué. Au bout de deux semaines, ils ont vu 500 cadavres dans les rues. Est-ce que vous imaginez ? Même en hiver, d'accord, il fait froid. Dans quel état devait être la ville, si réellement il y avait eu les cadavres, qui étaient restés deux semaines dans les rues ?"
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