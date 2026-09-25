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Niger: reprendre l’uranium, est-ce le nouveau défi de la souveraineté minière africaine ?

Niger: reprendre l’uranium, est-ce le nouveau défi de la souveraineté minière africaine ?

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Dans le nord du Niger, à Arlit, les autorités nigériennes ont engagé une profonde réorganisation du secteur de l’uranium. Après avoir nationalisé la société... 25.09.2026, Sputnik Afrique

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Niger: reprendre l’uranium, est-ce le nouveau défi de la souveraineté minière africaine ? Sputnik Afrique Dans le nord du Niger, à Arlit, les autorités nigériennes ont engagé une profonde réorganisation du secteur de l’uranium. Après avoir nationalisé la société des Mines de l’Aïr, la SOMAÏR, en juin 2025, Niamey a créé une nouvelle société d’État, la Teloua Safeguarding Uranium Mining Company, connue sous le sigle TSUMCO.

Dans ce nouvel épisode du podcast L’Étendard, une question sensible à l'égard de la population nigérienne: quelles politiques permettraient au Niger de faire émerger autour de l’uranium un véritable écosystème industriel national?C’est dans cette optique que nous avons reçu Moussa Bobbo, historien et chercheur camerounais, spécialiste des dynamiques de conflictualité et de sécurité dans le bassin du lac Tchad et au Sahel.Selon lui, il faut miser sur l'éducation, notamment à travers des écoles et des universités.

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