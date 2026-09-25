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"Macron accuse la Russie pour détourner l'attention de la population de tous les problèmes"
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La Finlande est devenue le dixième pays à rejoindre le programme de dissuasion nucléaire français, rompant ainsi avec sa tradition de neutralité. Pour Sputnik... 25.09.2026, Sputnik Afrique
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"Macron accuse la Russie pour détourner l'attention de la population de tous les problèmes"
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La Finlande est devenue le dixième pays à rejoindre le programme de dissuasion nucléaire français, rompant ainsi avec sa tradition de neutralité. Pour Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission de défense et de sécurité du Conseil de Transition du Mali, a analysé les dessous de la posture française.
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"Macron accuse la Russie pour détourner l'attention de la population de tous les problèmes"
La Finlande est devenue le dixième pays à rejoindre le programme de dissuasion nucléaire français, rompant ainsi avec sa tradition de neutralité. Pour Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission de défense et de sécurité du Conseil de Transition du Mali, a analysé les dessous de la posture française.
"La politique de dissuasion nucléaire de la France n'est pas une chose dont les Français eux-mêmes sont d'accord pour que cela soit répandu sur d'autres pays ou partagé. Parce que si, du jour au lendemain, Helsinki est menacée, c'est sûr que la France ne va pas s'impliquer.", a déclaré Fousseynou Ouattara au micro de Zone de Contact.
"Aujourd'hui, la charge de la dette pour le budget de la France chaque année va approcher les 100 milliards d'euros. Ce sont des choses qui sont insoutenables pour le budget de la France. Donc, pour que les gens ne pensent pas à tout ça, Macron fait tout pour détourner l'attention de la population de tous ces problèmes et faire voir que tout ce qui arrive est la faute de la Russie. Même quand quelqu'un a mal à la tête, comme une chanson le disait, c'est la faute à Poutine. C'est enfantin.", a ajouté le responsable malien.
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