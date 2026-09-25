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"Macron accuse la Russie pour détourner l'attention de la population de tous les problèmes"

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Sputnik Afrique

La Finlande est devenue le dixième pays à rejoindre le programme de dissuasion nucléaire français, rompant ainsi avec sa tradition de neutralité. Pour Sputnik... 25.09.2026, Sputnik Afrique

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"Macron accuse la Russie pour détourner l'attention de la population de tous les problèmes" Sputnik Afrique La Finlande est devenue le dixième pays à rejoindre le programme de dissuasion nucléaire français, rompant ainsi avec sa tradition de neutralité. Pour Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission de défense et de sécurité du Conseil de Transition du Mali, a analysé les dessous de la posture française.

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