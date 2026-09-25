https://fr.sputniknews.africa/20260925/lafrique-ne-doit-plus-subir-elle-doit-participer-a-son-propre-developpement-1089447715.html
"L'Afrique ne doit plus subir. Elle doit participer à son propre développement"
"L'Afrique ne doit plus subir. Elle doit participer à son propre développement"
Sputnik Afrique
De retour du Festival international de la jeunesse, qui s'est tenu à Ekaterinbourg, le journaliste de la RDC John Busomoke partage ses impressions sur la... 25.09.2026, Sputnik Afrique
2026-09-25T15:09+0200
2026-09-25T15:09+0200
2026-09-25T15:34+0200
pouls
podcasts
désinformation
journalistes
journalisme
afrique
jeunes
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/19/1089447544_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_650c9200c717b9cb9b0014826b4711bc.jpg
"L'Afrique ne doit plus subir. Elle doit participer à son propre développement"
Sputnik Afrique
De retour du Festival international de la jeunesse, qui s'est tenu à Ekaterinbourg, le journaliste de la RDC John Busumoke partage ses impressions sur la puissance de la jeunesse africaine et les défis communs du continent dans ce nouvel épisode de Pouls.
Entre les enjeux de souveraineté, la lutte contre la désinformation et la passion du métier, John nous explique pourquoi l'avenir de l'Afrique se joue dans les rédactions.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/19/1089447544_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e1da561905c22a31d659d51e46921abf.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
podcasts, désinformation, journalistes, journalisme, afrique, jeunes, аудио
podcasts, désinformation, journalistes, journalisme, afrique, jeunes, аудио
"L'Afrique ne doit plus subir. Elle doit participer à son propre développement"
15:09 25.09.2026 (Mis à jour: 15:34 25.09.2026)
De retour du Festival international de la jeunesse, qui s'est tenu à Ekaterinbourg, le journaliste de la RDC John Busomoke partage ses impressions sur la puissance de la jeunesse africaine et les défis communs du continent dans ce nouvel épisode de Pouls.
Entre les enjeux de souveraineté, la lutte contre la désinformation et la passion du métier, John nous explique pourquoi l'avenir de l'Afrique se joue dans les rédactions.
"Un journaliste intelligent tombe difficilement dans les fake news. Il faut être curieux, se former au quotidien et avoir une conviction personnelle inébranlable. Le journalisme est le plus beau des métiers, car il te permet de raconter l'improbable et de servir ta communauté avec intégrité."
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify