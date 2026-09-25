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"L'Afrique ne doit plus subir. Elle doit participer à son propre développement"

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De retour du Festival international de la jeunesse, qui s'est tenu à Ekaterinbourg, le journaliste de la RDC John Busomoke partage ses impressions sur la... 25.09.2026, Sputnik Afrique

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"L'Afrique ne doit plus subir. Elle doit participer à son propre développement" Sputnik Afrique De retour du Festival international de la jeunesse, qui s'est tenu à Ekaterinbourg, le journaliste de la RDC John Busumoke partage ses impressions sur la puissance de la jeunesse africaine et les défis communs du continent dans ce nouvel épisode de Pouls.

Entre les enjeux de souveraineté, la lutte contre la désinformation et la passion du métier, John nous explique pourquoi l'avenir de l'Afrique se joue dans les rédactions.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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