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Golfe d’Aden: derrière le retour de la piraterie, une bataille pour le contrôle des détroits ?

Golfe d’Aden: derrière le retour de la piraterie, une bataille pour le contrôle des détroits ?

Sputnik Afrique

La piraterie réapparaît au large de la Somalie, sur fond de tensions en mer Rouge et au Moyen-Orient. Pour un géopolitologue tunisien, cette résurgence révèle... 25.09.2026, Sputnik Afrique

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Golfe d’Aden: derrière le retour de la piraterie, une bataille pour le contrôle des détroits ? Sputnik Afrique La piraterie réapparaît au large de la Somalie, sur fond de tensions en mer Rouge et au Moyen-Orient. Pour un géopolitologue tunisien, cette résurgence révèle une bataille plus large autour du contrôle des détroits et des routes commerciales.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur le retour de la piraterie au large de la Somalie, dans une région déjà fragilisée par les tensions en mer Rouge, les attaques des Houthis et les affrontements au Moyen-Orient. Au micro de Sputnik Afrique, le géopolitologue Rafaa Tabib, enseignant à l’École de guerre de Tunis, estime que cette résurgence ne peut pas être dissociée de la recomposition stratégique en cours autour des grands corridors maritimes.Selon lui, derrière les attaques contre les navires se joue désormais une bataille plus vaste pour le contrôle des détroits et des routes commerciales, avec des conséquences directes pour l’Afrique et ses échanges avec le reste du monde. L’expert appelle également les pays africains et ceux du Sud global à réfléchir à des mécanismes régionaux capables de répondre eux-mêmes aux enjeux de sécurité maritime.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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