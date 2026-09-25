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Traditions ressuscitées, nature préservée, peuples relevés. L’émancipation de l’Afrique passe d’abord par la prise de conscience de ses forces. Retrouvez les témoignages de celles et ceux qui bâtissent un avenir de liberté et de dignité humaine.
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Golfe d’Aden: derrière le retour de la piraterie, une bataille pour le contrôle des détroits ?
Golfe d’Aden: derrière le retour de la piraterie, une bataille pour le contrôle des détroits ?
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La piraterie réapparaît au large de la Somalie, sur fond de tensions en mer Rouge et au Moyen-Orient. Pour un géopolitologue tunisien, cette résurgence révèle... 25.09.2026, Sputnik Afrique
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Golfe d’Aden: derrière le retour de la piraterie, une bataille pour le contrôle des détroits ?
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La piraterie réapparaît au large de la Somalie, sur fond de tensions en mer Rouge et au Moyen-Orient. Pour un géopolitologue tunisien, cette résurgence révèle une bataille plus large autour du contrôle des détroits et des routes commerciales.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur le retour de la piraterie au large de la Somalie, dans une région déjà fragilisée par les tensions en mer Rouge, les attaques des Houthis et les affrontements au Moyen-Orient. Au micro de Sputnik Afrique, le géopolitologue Rafaa Tabib, enseignant à l’École de guerre de Tunis, estime que cette résurgence ne peut pas être dissociée de la recomposition stratégique en cours autour des grands corridors maritimes.Selon lui, derrière les attaques contre les navires se joue désormais une bataille plus vaste pour le contrôle des détroits et des routes commerciales, avec des conséquences directes pour l’Afrique et ses échanges avec le reste du monde. L’expert appelle également les pays africains et ceux du Sud global à réfléchir à des mécanismes régionaux capables de répondre eux-mêmes aux enjeux de sécurité maritime.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Golfe d’Aden: derrière le retour de la piraterie, une bataille pour le contrôle des détroits ?

10:30 25.09.2026
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Golfe d’Aden: derrière le retour de la piraterie, une bataille pour le contrôle des détroits ?
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La piraterie réapparaît au large de la Somalie, sur fond de tensions en mer Rouge et au Moyen-Orient. Pour un géopolitologue tunisien, cette résurgence révèle une bataille plus large autour du contrôle des détroits et des routes commerciales.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur le retour de la piraterie au large de la Somalie, dans une région déjà fragilisée par les tensions en mer Rouge, les attaques des Houthis et les affrontements au Moyen-Orient. Au micro de Sputnik Afrique, le géopolitologue Rafaa Tabib, enseignant à l’École de guerre de Tunis, estime que cette résurgence ne peut pas être dissociée de la recomposition stratégique en cours autour des grands corridors maritimes.
Selon lui, derrière les attaques contre les navires se joue désormais une bataille plus vaste pour le contrôle des détroits et des routes commerciales, avec des conséquences directes pour l’Afrique et ses échanges avec le reste du monde. L’expert appelle également les pays africains et ceux du Sud global à réfléchir à des mécanismes régionaux capables de répondre eux-mêmes aux enjeux de sécurité maritime.
“La configuration que nous avons maintenant, au large de la Somalie et dans la région de Bab-el-Mandab est réellement explosive. Bien évidemment, lorsque les États se concentrent sur des guerres maritimes entre elles et qu’il y a une configuration géopolitique totalement explosive, il est normal que dans les interstices de cette confrontation généralisée, réapparaissent certains phénomènes que l’on croyait faire partie du passé. Or, que s’est-il passé en Somalie ? Y a-t-il eu une réunification de l’État ? Y a-t-il eu une recomposition ou reconstruction de l’armée ? Y a-t-il eu une réunification des territoires du pays ? Non. Donc ce sont des régions qui semblent encore maintenant profiter d’une sorte d’anarchie totale, ce qui a permis la résurgence de la piraterie, qui est une forme d’économie dans la région. […] Il faut absolument maintenant que l’on se rende compte que les guerres à venir vont être les guerres des détroits”, a-t-il analysé au micro de Sputnik Afrique.
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