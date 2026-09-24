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"Ils veulent maintenir un ordre mondial dans lequel les banques occidentales décident de tout"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste, François Martin, analyse le rôle de la Grande-Bretagne dans le déclenchement et le... 24.09.2026, Sputnik Afrique
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"Ils veulent maintenir un ordre mondial dans lequel les banques occidentales décident de tout"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste, François Martin, analyse le rôle de la Grande-Bretagne dans le déclenchement et le maintien de conflits militaires en Europe et au Moyen-Orient.
Selon François Martin, Nathaniel Rothschild aurait estimé qu’une victoire de la Russie et de la Chine en Ukraine pourrait déboucher sur l’instauration d’un ordre national dirigiste, dans lequel la finance serait mise au service du développement économique et social des États.Le géopoliticien considère qu’un tel modèle priverait le système financier occidental, ainsi que les banques de la City de Londres et de Wall Street, de leur capacité à fixer les règles de fonctionnement du monde.Concernant les raisons de l’attaque américaine contre l’Iran, François Martin évoque plusieurs facteurs:Il établit enfin un parallèle avec le Venezuela, estimant que Washington aurait déjà poursuivi une politique similaire à l’égard des livraisons de pétrole vénézuélien à la Chine.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Ils veulent maintenir un ordre mondial dans lequel les banques occidentales décident de tout"
17:50 24.09.2026 (Mis à jour: 17:51 25.09.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste, François Martin, analyse le rôle de la Grande-Bretagne dans le déclenchement et le maintien de conflits militaires en Europe et au Moyen-Orient.
Selon François Martin, Nathaniel Rothschild aurait estimé qu’une victoire de la Russie et de la Chine en Ukraine pourrait déboucher sur l’instauration d’un ordre national dirigiste, dans lequel la finance serait mise au service du développement économique et social des États.
"Ce que disait Nathaniel Rothschild était extrêmement significatif sur la vision des Anglo-Saxons sur la manière de gérer les affaires du monde. Ils veulent maintenir un ordre mondial de commerce et de banques, dans lequel ces dernières décident de tout. C'est un projet antigalliste absolu qui consiste à détruire les sociétés, à détruire les familles, à détruire les cultures pour imposer leurs règles économiques".
Le géopoliticien considère qu’un tel modèle priverait le système financier occidental, ainsi que les banques de la City de Londres et de Wall Street, de leur capacité à fixer les règles de fonctionnement du monde.
Concernant les raisons de l’attaque américaine contre l’Iran, François Martin évoque plusieurs facteurs:
l’influence des lobbies anglo-saxons sur l’administration américaine;
la volonté de soustraire l’Iran à l’influence chinoise
;
la volonté de limiter l’accès de Pékin au pétrole iranien, qui représenterait environ 15% des importations chinoises.
Il établit enfin un parallèle avec le Venezuela, estimant que Washington aurait déjà poursuivi une politique similaire à l’égard des livraisons de pétrole vénézuélien à la Chine.
🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche
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