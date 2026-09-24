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"Ils veulent maintenir un ordre mondial dans lequel les banques occidentales décident de tout"

"Ils veulent maintenir un ordre mondial dans lequel les banques occidentales décident de tout"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste, François Martin, analyse le rôle de la Grande-Bretagne dans le déclenchement et le... 24.09.2026, Sputnik Afrique

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"Ils veulent maintenir un ordre mondial dans lequel les banques occidentales décident de tout" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste, François Martin, analyse le rôle de la Grande-Bretagne dans le déclenchement et le maintien de conflits militaires en Europe et au Moyen-Orient.

Selon François Martin, Nathaniel Rothschild aurait estimé qu’une victoire de la Russie et de la Chine en Ukraine pourrait déboucher sur l’instauration d’un ordre national dirigiste, dans lequel la finance serait mise au service du développement économique et social des États.Le géopoliticien considère qu’un tel modèle priverait le système financier occidental, ainsi que les banques de la City de Londres et de Wall Street, de leur capacité à fixer les règles de fonctionnement du monde.Concernant les raisons de l’attaque américaine contre l’Iran, François Martin évoque plusieurs facteurs:Il établit enfin un parallèle avec le Venezuela, estimant que Washington aurait déjà poursuivi une politique similaire à l’égard des livraisons de pétrole vénézuélien à la Chine.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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