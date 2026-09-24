https://fr.sputniknews.africa/20260924/esclavage-berne-continuera-a-essayer-de-nous-berner-1089414859.html
Esclavage: "Berne continuera à essayer de nous berner"
Esclavage: "Berne continuera à essayer de nous berner"
Sputnik Afrique
Shelley Moorhead, un Américain afrodescendant, a engagé des poursuites judiciaires contre trois cantons suisses pour leur rôle présumé dans l’histoire de... 24.09.2026, Sputnik Afrique
2026-09-24T11:46+0200
2026-09-24T11:46+0200
2026-09-24T11:46+0200
zone de contact
podcasts
suisse
esclavage
justice
berne
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/18/1089414688_0:37:582:364_1920x0_80_0_0_bf6578534a84a2619efe39ed5e9d4bb1.jpg
Esclavage: "Berne continuera à essayer de nous berner"
Sputnik Afrique
Shelley Moorhead, un Américain afrodescendant, a engagé des poursuites judiciaires contre trois cantons suisses pour leur rôle présumé dans l’histoire de l’esclavage. Au micro de Sputnik Afrique, le philosophe franco-camerounais Franklin Nyamsi analyse les possibles répercussions de cette procédure et revient sur la responsabilité historique de la Suisse.
Pour Franklin Nyamsi, cette procédure pourrait remettre en lumière le rôle de la Suisse dans les mécanismes économiques liés à l’esclavage et, plus largement, à la prédation des ressources.Le philosophe évoque notamment les fortunes provenant, selon lui, de la prédation des ressources publiques africaines et déposées dans des banques suisses.Franklin Nyamsi estime que la reconnaissance des responsabilités historiques de la Suisse nécessiterait une évolution profonde de sa politique.Selon lui, un changement de position supposerait notamment une évolution de la politique internationale suisse vers davantage de multipolarité.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
suisse
berne
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/18/1089414688_25:0:558:400_1920x0_80_0_0_1762a9016c8a8d34843b3064ab1f826d.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, suisse, esclavage, justice, berne, аудио
podcasts, suisse, esclavage, justice, berne, аудио
Esclavage: "Berne continuera à essayer de nous berner"
Shelley Moorhead, un Américain afrodescendant, a engagé des poursuites judiciaires contre trois cantons suisses pour leur rôle présumé dans l’histoire de l’esclavage. Pour Sputnik Afrique, le philosophe franco-camerounais Franklin Nyamsi analyse les possibles répercussions de cette procédure et revient sur la responsabilité historique de la Suisse.
Pour Franklin Nyamsi, cette procédure pourrait remettre en lumière le rôle de la Suisse dans les mécanismes économiques liés à l’esclavage et, plus largement, à la prédation des ressources.
"La Suisse s'est toujours placée littéralement en back-off des processus de prédation planétaire, de quelle sorte qu'elles deviennent le coffre-fort des prédateurs."
Le philosophe évoque notamment les fortunes provenant, selon lui, de la prédation des ressources publiques africaines et déposées dans des banques suisses.
Franklin Nyamsi estime que la reconnaissance des responsabilités historiques de la Suisse nécessiterait une évolution profonde de sa politique.
"Je suis convaincu pour ainsi dire que Berne continuera à essayer de nous berner. Car le principe de la puissance suisse, c'est le principe de dissimulation."
Selon lui, un changement de position supposerait notamment une évolution de la politique internationale suisse vers davantage de multipolarité.
"Pour que la Suisse renonce au principe de dissimulation de ses responsabilités pénales et criminelles dans les phénomènes de la traite négrière et de la colonisation, il faudrait que l'État suisse change intérieurement son âme, se convertisse à une politique internationale multipolaire."
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !