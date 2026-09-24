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Esclavage: "Berne continuera à essayer de nous berner"

Esclavage: "Berne continuera à essayer de nous berner"

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Shelley Moorhead, un Américain afrodescendant, a engagé des poursuites judiciaires contre trois cantons suisses pour leur rôle présumé dans l’histoire de... 24.09.2026, Sputnik Afrique

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Esclavage: "Berne continuera à essayer de nous berner" Sputnik Afrique Shelley Moorhead, un Américain afrodescendant, a engagé des poursuites judiciaires contre trois cantons suisses pour leur rôle présumé dans l’histoire de l’esclavage. Au micro de Sputnik Afrique, le philosophe franco-camerounais Franklin Nyamsi analyse les possibles répercussions de cette procédure et revient sur la responsabilité historique de la Suisse.

Pour Franklin Nyamsi, cette procédure pourrait remettre en lumière le rôle de la Suisse dans les mécanismes économiques liés à l’esclavage et, plus largement, à la prédation des ressources.Le philosophe évoque notamment les fortunes provenant, selon lui, de la prédation des ressources publiques africaines et déposées dans des banques suisses.Franklin Nyamsi estime que la reconnaissance des responsabilités historiques de la Suisse nécessiterait une évolution profonde de sa politique.Selon lui, un changement de position supposerait notamment une évolution de la politique internationale suisse vers davantage de multipolarité.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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