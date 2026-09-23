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Toscani: de la sacralité des droits de l’homme à leur idéologisation

Toscani: de la sacralité des droits de l’homme à leur idéologisation

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Sabrina Toscani, avocate au barreau de Paris, revient sur la politisation des droits de l’homme, notamment dans... 23.09.2026, Sputnik Afrique

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Toscani: de la sacralité des droits de l’homme à leur idéologisation Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Sabrina Toscani, avocate au barreau de Paris, revient sur la politisation des droits de l’homme, notamment dans les accusations faites à la Russie.

La nature des droits de l’homme, comme le souligne Sabrina Toscani, est différente de celle du droit "classique", civil ou pénal, puisque" en fait c'est une limitation des souverains".Et finalement, alors que les droits de l’homme peuvent être "objet d’un débat politique", ils en sont devenus "un instrument". Comme l’explique Sabrina Toscani, leur "sacralité" alors empêche tout débat:Dans leur logique, les sanctions adoptées par l’UE contre la Russie ne sont pas liées à des comportements, mais à un statut, à des personnes, ce qui conduit à sanctionner avant même qu’un acte répréhensible ait été commis et, selon Sabrina Toscani, le préventif se confond alors avec le répressif:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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