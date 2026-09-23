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Toscani: de la sacralité des droits de l’homme à leur idéologisation
Toscani: de la sacralité des droits de l’homme à leur idéologisation
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Sabrina Toscani, avocate au barreau de Paris, revient sur la politisation des droits de l’homme, notamment dans... 23.09.2026, Sputnik Afrique
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Toscani: de la sacralité des droits de l’homme à leur idéologisation
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Sabrina Toscani, avocate au barreau de Paris, revient sur la politisation des droits de l’homme, notamment dans les accusations faites à la Russie.
La nature des droits de l’homme, comme le souligne Sabrina Toscani, est différente de celle du droit "classique", civil ou pénal, puisque" en fait c'est une limitation des souverains".Et finalement, alors que les droits de l’homme peuvent être "objet d’un débat politique", ils en sont devenus "un instrument". Comme l’explique Sabrina Toscani, leur "sacralité" alors empêche tout débat:Dans leur logique, les sanctions adoptées par l’UE contre la Russie ne sont pas liées à des comportements, mais à un statut, à des personnes, ce qui conduit à sanctionner avant même qu’un acte répréhensible ait été commis et, selon Sabrina Toscani, le préventif se confond alors avec le répressif:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Toscani: de la sacralité des droits de l’homme à leur idéologisation
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Sabrina Toscani, avocate au barreau de Paris, revient sur la politisation des droits de l’homme, notamment dans les accusations faites à la Russie.
La nature des droits de l’homme, comme le souligne Sabrina Toscani, est différente de celle du droit "classique", civil ou pénal, puisque" en fait c'est une limitation des souverains".
Et finalement, alors que les droits de l’homme peuvent être "objet d’un débat politique", ils en sont devenus "un instrument". Comme l’explique Sabrina Toscani, leur "sacralité" alors empêche tout débat:
"C'est la difficulté puisque les droits de l'homme, structurellement par leurs mots, le vocabulaire, c'est celui de l'évidence, c'est-à-dire inaliénable, imprescriptible et sacré. Et donc ces termes sont utilisés par d'aucuns pour soustraire à toute discussion. Donc ça devient idéologique le jour, où on ne peut plus poser de questions, où on ne peut pas demander pourquoi, où on ne peut pas exiger des faits et des preuves".
Dans leur logique, les sanctions adoptées par l’UE contre la Russie ne sont pas liées à des comportements, mais à un statut, à des personnes, ce qui conduit à sanctionner avant même qu’un acte répréhensible ait été commis et, selon Sabrina Toscani, le préventif se confond alors avec le répressif:
"Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'on passait avec cette mouvance de la personne et de ce qu'elle fait à un statut, parce qu'elle est connectée à un ennemi désigné".
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