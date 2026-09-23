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La souveraineté africaine est-elle envisageable sans souveraineté culturelle?
La souveraineté africaine est-elle envisageable sans souveraineté culturelle?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le Dr Jean Evouna, expert camerounais en sciences sociales, analyse les liens entre souveraineté politique... 23.09.2026, Sputnik Afrique
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La souveraineté africaine est-elle envisageable sans souveraineté culturelle?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le Dr Jean Evouna, expert camerounais en sciences sociales, analyse les liens entre souveraineté politique, indépendance économique et affirmation culturelle. Il appelle les nations africaines à reconstruire leur mémoire historique afin de mieux définir leur identité et leur projet d’avenir.
Jean Evouna rappelle que "la souveraineté est l’un des mots les plus évoqués dans la politique mondiale, mais très souvent mal compris".Il estime que la souveraineté culturelle suppose d’abord de reconstruire une mémoire volée par le récit impérialiste, qui a imposé ses mots, ses étiquettes et fabriqué la méfiance entre les peuples. Restaurer la vérité historique n’est donc pas une option culturelle, mais la condition technique préalable à toute souveraineté:Selon Jean Evouna, l’identité africaine a été diluée en quatre étapes: on a volé aux peuples leurs hommes, puis leur terre, puis leur âme, puis leur projet. Il est temps de ne plus subir cette histoire, mais de la reformuler pour faire émerger des nations capables de faire face aux enjeux géopolitiques actuels.► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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La souveraineté africaine est-elle envisageable sans souveraineté culturelle?
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le Dr Jean Evouna, expert camerounais en sciences sociales, analyse les liens entre souveraineté politique, indépendance économique et affirmation culturelle. Il appelle les nations africaines à reconstruire leur mémoire historique afin de mieux définir leur identité et leur projet d’avenir.
Jean Evouna rappelle que "la souveraineté est l’un des mots les plus évoqués dans la politique mondiale, mais très souvent mal compris".
"Nous assistons à l’apparition de pôles de puissance comme la Russie, la Chine, les BRICS, l’AES. […] C’est cette manifestation de l’exigence de souveraineté qui se révèle avec le monde multipolaire qui apparaît à pas de géant, […] d’où l’urgence pour les nations africaines de saisir cette opportunité pour leur autodétermination", a affirmé l’ expert.
Il estime que la souveraineté culturelle suppose d’abord de reconstruire une mémoire volée par le récit impérialiste, qui a imposé ses mots, ses étiquettes et fabriqué la méfiance entre les peuples. Restaurer la vérité historique n’est donc pas une option culturelle, mais la condition technique préalable à toute souveraineté
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"La souveraineté politique décide, la souveraineté économique produit, mais seule la souveraineté culturelle dit “Je suis” ; on ne peut ni décider ni produire si on ne sait pas qui l’on est".
Selon Jean Evouna, l’identité africaine a été diluée en quatre étapes: on a volé aux peuples leurs hommes, puis leur terre, puis leur âme, puis leur projet. Il est temps de ne plus subir cette histoire, mais de la reformuler pour faire émerger des nations capables de faire face aux enjeux géopolitiques actuels.
"Car l'universalité dit:"Devenez comme moi et on sera ensemble". La transculturalité, elle est notre langage. Elle dit:"Restez vous-mêmes et construisons un pont pour produire ensemble". L'Afrique ne doit pas avoir peur d'être universelle. Sa particularité, l'Afrique ne doit pas avoir autant pour moi d'être particulière. Sa particularité est sa seule richesse. Il faut que nous puissions l'intégrer dans notre manière de vivre".
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