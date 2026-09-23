https://fr.sputniknews.africa/20260923/la-souverainete-africaine-est-elle-envisageable-sans-souverainete-culturelle-1089371618.html

La souveraineté africaine est-elle envisageable sans souveraineté culturelle?

La souveraineté africaine est-elle envisageable sans souveraineté culturelle?

Sputnik Afrique

Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le Dr Jean Evouna, expert camerounais en sciences sociales, analyse les liens entre souveraineté politique... 23.09.2026, Sputnik Afrique

2026-09-23T13:24+0200

2026-09-23T13:24+0200

2026-09-23T13:24+0200

regards honnêtes

podcasts

souveraineté

culture

monde multipolaire

urgence

opportunités

politique

richesse

identité nationale

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/09/16/1089371777_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6652856ef0ad947a754cb76d385b6b96.jpg

La souveraineté africaine est-elle envisageable sans souveraineté culturelle? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le Dr Jean Evouna, expert camerounais en sciences sociales, analyse les liens entre souveraineté politique, indépendance économique et affirmation culturelle. Il appelle les nations africaines à reconstruire leur mémoire historique afin de mieux définir leur identité et leur projet d’avenir.

Jean Evouna rappelle que "la souveraineté est l’un des mots les plus évoqués dans la politique mondiale, mais très souvent mal compris".Il estime que la souveraineté culturelle suppose d’abord de reconstruire une mémoire volée par le récit impérialiste, qui a imposé ses mots, ses étiquettes et fabriqué la méfiance entre les peuples. Restaurer la vérité historique n’est donc pas une option culturelle, mais la condition technique préalable à toute souveraineté:Selon Jean Evouna, l’identité africaine a été diluée en quatre étapes: on a volé aux peuples leurs hommes, puis leur terre, puis leur âme, puis leur projet. Il est temps de ne plus subir cette histoire, mais de la reformuler pour faire émerger des nations capables de faire face aux enjeux géopolitiques actuels.► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Paul Ella https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg

Paul Ella https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Paul Ella https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg

podcasts, souveraineté, culture, monde multipolaire, urgence, opportunités, politique, richesse, identité nationale, mémoire, avenir, аудио